Суд призначив Януковичу безкоштовного адвоката у справі про розстріли на Інститутській

Найнятий ним захист взяв перерву і не повернувся в зал суду.

Печерський райсуд Києва призначив колишньому президенту Вікторові Януковичу безкоштовного адвоката для засідання щодо обрання йому запобіжного заходу в справі про розстріли на вул. Інститутській.

Таке рішення ухвалено через те, що найняті адвокати Януковича пішли із засідання без пояснення причин, пише "Суспільне".

Адвокати під час розгляду попросили перерву для ознайомлення з матеріалами, але до судової зали так і не повернулися. Суддя заявив, що адвокати таким чином самоусунулися.

Призначений державою адвокат має прийти на засідання 10 грудня о 12:00.

Янукович свою особисту відсутність на засіданні через адвокатів пояснив "загрозою життю".

Фото: Нікіта Галка, "Суспільне"

"Я, Янукович Віктор Федорович, повідомляю, що на початку 2014 року вимушений був виїхати з території України через вчинений державний переворот та насильницьке захоплення державної влади, а також для запобігання початку громадянської війни та масового кровопролиття", – йдеться у заяві.

Він додав, що "вимушений проживати на території Росії", бо "загроза життю не дозволяє повернутися в Україну".

Прокурор Олексій Донський зазначив, що для цього засідання включення Януковича за допомогою відеозв'язку не було потрібним, адже його слова не можуть бути використані ні для слідства, ні для суду.

"Єдиний процесуальний спосіб доведення своєї позиції — дача показань. Але при розгляді клопотання показання не даються. Тобто, якщо Янукович хоче дати показання, вочевидь він має звернутися до певних правоохоронних органів Російської Федерації і, можливо, вони нарешті визначаться і виконають наші клопотання, зокрема про його допити", – повідомив прокурор.

Нагадаємо, що Віктор Янукович нещодавно заявив, що хоче брати участь у засіданні суду про обрання йому запобіжного заходу у справі про розгін Майдану 18-20 лютого 2014 року. Він звернувся до Печерського райсуду з вимогою забезпечити його особисту участь у процесі за допомогою відео.

Адвокати Януковича не вперше саботують судові процеси. У 2018 року Павло Сердюк під час засідання здійняв галас, перебивав прокурорів та відмовився зайняти своє місце.