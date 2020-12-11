Суд підтвердив вирок генералу Назарову у справі про катастрофу Іл-76 у Луганську

Назаров назвав рішення "дурнуватим" і сказав, що готуватиме скаргу до Верховного суду.

Апеляційний суд Дніпропетровської області підтвердив вирок генералу Збройних Сил України Віктору Назарову. Його засуджено до 7 років позбавлення волі за недбале ставлення до військової служби в бойовій обстановці, що призвело падіння літака і загибелі 49 військових з екіпажу у червні 2014 року.

Як повідомляє "Судовий репортер", Назаров з дружиною покинули суд. Генерала не брали під варту в залі суду.

"Суд пішов по безпрєдєлу, бо всі ті докази ... ніякого обґрунтованого рішення чому вони не прийняті ... Дебати пройшли однозначно на нашу користь", - прокоментував Назаров після засідання. Він назвав рішення суду "дурнуватим" і сказав, що готуватиме скаргу до Верховного суду, на що має три місяці.

Ще у березні 2017 року Павлоградський суд Дніпропетровської області визнав Назарова винним у службовій недбалості, що призвела до трагедії і призначив 7 років тюремного покарання. Водночас суд задовольнив 39 позовів до Міністерства оборони по 500 тис. грн кожен, тобто на 19,5 млн грн.

Назарова судили за катастрофу військового літака Іл-76, яка сталася 14 червня 2014 року в аеропорту Луганська. Тоді загинули 49 людей. Військова прокуратура 18 листопада 2014 року повідомила Назарову про підозру у зв'язку з катастрофою. Прокуратура стверджує, що генерал, який був одним з керівників АТО у той час, не взяв до уваги інформацію СБУ про загрозу збиття літака і дозволив проведення спецоперації х доставки роти військових у Луганський аеропорт.

В обвинувальному акті говорилося, що Назаров як керівник штабу АТО був зобов'язаний здійснювати управління військовими частинами, залученими до операції, аналізувати інформацію і прогнозувати можливі дії незаконних збройних формувань на Донбасі, однак, вступаючи на посаду, недбало поставився до виконання своїх службових обов'язків.

Окрім того, в акті зазначено, що Назаров точно знав про розміщення на аеродромі Луганська груп бойовиків, озброєних ПЗРК, тобто "усвідомлював, що політ літаків на вказаний аеродром буде здійснюватися на територію противника" і був проінформований про "терористичну загрозу".

13 червня 2014 року у штаб АТО з СБУ надійшла інформація про те, що дві групи бойовиків, озброєні ПЗРК, вирушили на аеродром Луганська і мають намір збивати літаки. Але Назаров не організував протидію групам бойовиків і не гарантував безпеку українських військовослужбовців, відправлених до Луганська, що призвело до вчинення теракту і загибелі 49 військовослужбовців.

Назаров своєї провини не визнав. Зокрема, він зазначив, що під час досудового слідства було допущено "маніпулювання інформацією", а в показаннях свідків у суді були "припущення" і "інформація, інтерпретована на свій розсуд".