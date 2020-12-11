Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
​Венеціанська комісія розкритикувала рішення КСУ і запропонувала варіант вирішення конституційної кризи в Україні (оновлено)
​Венеціанська комісія розкритикувала рішення КСУ і запропонувала варіант вирішення конституційної кризи в Україні (оновлено)
​УАФ оскаржила у суді Лозанни рішення про технічну поразку збірної України в матчі зі Швейцарією
​УАФ оскаржила у суді Лозанни рішення про технічну поразку збірної України в матчі зі Швейцарією
Турецкий марш в Азербайджане и «помидорная война» России
Турецкий марш в Азербайджане и «помидорная война» России
Мэр Кернес. Грани дозволенного
Мэр Кернес. Грани дозволенного
Техас та ще 17 штатів просять Верховний суд США скасувати результати виборів
Техас та ще 17 штатів просять Верховний суд США скасувати результати виборів
Павел Рябикин: «Те, кто готов работать по правилам и не брать взятки, спрашивают меня, как я защищу их от силовиков»
Павел Рябикин: «Те, кто готов работать по правилам и не брать взятки, спрашивают меня, как я защищу их от силовиков»
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін пропонує ввести локдаун з 8 по 25 січня
Кабмін пропонує ввести локдаун з 8 по 25 січня
ГоловнаПраво

Суд підтвердив вирок генералу Назарову у справі про катастрофу Іл-76 у Луганську

Назаров назвав рішення "дурнуватим" і сказав, що готуватиме скаргу до Верховного суду.

Суд підтвердив вирок генералу Назарову у справі про катастрофу Іл-76 у Луганську
Фото: sudreporter.org

Апеляційний суд Дніпропетровської області підтвердив вирок генералу Збройних Сил України Віктору Назарову. Його засуджено до 7 років позбавлення волі за недбале ставлення до військової служби в бойовій обстановці, що призвело падіння літака і загибелі 49 військових з екіпажу у червні 2014 року.

Як повідомляє "Судовий репортер", Назаров з дружиною покинули суд. Генерала не брали під варту в залі суду.

"Суд пішов по безпрєдєлу, бо всі ті докази ... ніякого обґрунтованого рішення чому вони не прийняті ... Дебати пройшли однозначно на нашу користь", - прокоментував Назаров після засідання. Він назвав рішення суду "дурнуватим" і сказав, що готуватиме скаргу до Верховного суду, на що має три місяці.

Ще у березні 2017 року Павлоградський суд Дніпропетровської області визнав Назарова винним у службовій недбалості, що призвела до трагедії і призначив 7 років тюремного покарання. Водночас суд задовольнив 39 позовів до Міністерства оборони по 500 тис. грн кожен, тобто на 19,5 млн грн.

Назарова судили за катастрофу військового літака Іл-76, яка сталася 14 червня 2014 року в аеропорту Луганська. Тоді загинули 49 людей. Військова прокуратура 18 листопада 2014 року повідомила Назарову про підозру у зв'язку з катастрофою. Прокуратура стверджує, що генерал, який був одним з керівників АТО у той час, не взяв до уваги інформацію СБУ про загрозу збиття літака і дозволив проведення спецоперації х доставки роти військових у Луганський аеропорт.

В обвинувальному акті говорилося, що Назаров як керівник штабу АТО був зобов'язаний здійснювати управління військовими частинами, залученими до операції, аналізувати інформацію і прогнозувати можливі дії незаконних збройних формувань на Донбасі, однак, вступаючи на посаду, недбало поставився до виконання своїх службових обов'язків.

Окрім того, в акті зазначено, що Назаров точно знав про розміщення на аеродромі Луганська груп бойовиків, озброєних ПЗРК, тобто "усвідомлював, що політ літаків на вказаний аеродром буде здійснюватися на територію противника" і був проінформований про "терористичну загрозу".

13 червня 2014 року у штаб АТО з СБУ надійшла інформація про те, що дві групи бойовиків, озброєні ПЗРК, вирушили на аеродром Луганська і мають намір збивати літаки. Але Назаров не організував протидію групам бойовиків і не гарантував безпеку українських військовослужбовців, відправлених до Луганська, що призвело до вчинення теракту і загибелі 49 військовослужбовців.

Назаров своєї провини не визнав. Зокрема, він зазначив, що під час досудового слідства було допущено "маніпулювання інформацією", а в показаннях свідків у суді були "припущення" і "інформація, інтерпретована на свій розсуд".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також