Колишньому в.о. глави ДФС повідомили про підозру через премію у 1000% окладу (оновлено)

Колишньому виконувачу обов’язки керівника Державної фіскальної служби повідомлено про підозру у перевищенні влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу (ч. 3 ст. 365 КК України).

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, колишній в.о. керівника ДФС видавав накази у 2019 та 2020 роках про встановлення собі надбавок за інтенсивність праці без відповідного погодження з Міністром фінансів. При цьому за перший квартал 2020 року очільник ДФС нарахував собі премію у 1000% посадового окладу. В результаті держбюджету завдано збитків на понад 300 тис грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, його здійснює Головне слідче управління Державного бюро розслідувань.

Оновлення. Підозру ексочільникові Фіскальної служби повідомили заочно, інформує пресслужба ДБР.

"Оскільки місце знаходження підозрюваного на даний час не встановлено, виконувачу обов’язки керівника Державної фіскальної служби України повідомлено про підозру в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України", - сказано в повідомленні.

Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Зазначимо, що у 2019-2020 роках в.о. глави ДФС був Денис Гутенко. Це єдиний виконувач обов'язків, котрий після звільнення Романа Насірова у 2018 році керував Службою і в 2019, і в 2020 роках.

Нагадаємо, 9 грудня Уряд призначив головою ДФС посадовця часів Януковича Вадима Мельника.