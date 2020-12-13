Разумков скликає завтра голів фракцій ВР на нараду

Серед ймовірних питань: готовність бюджету на 2021 рік і графік роботи Ради під час січневого локдауну.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков скликає завтра, 14 грудня голів фракцій парламенту на нараду.

Про це повідомив у Телеграм-каналі народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк.

"Завтра на 10:00 голів фракцій знову збирає спікер. Спасибі хоч не о 6:30, як він любить", – написав нардеп.

На думку Железняка, серед ймовірних питань у порядку денному: готовність бюджету на 2021 рік, порядок розгляду закону про спецстатус Донбасу, кадрові призначення і графік роботи Ради під час січневого локдауну.

Нагадаємо, Верховна Рада розгляне законопроект про державний бюджет України на 2021 рік у вівторок, 15 грудня.

Разумков висловив надію на "спокійне" ухвалення Радою проєкту бюджету, яке дозволить уникнути "так званих, новорічних бюджетних ночей і спокійно держава зайде в новий рік з новим бюджетом".

13 вересня Кабінет міністрів схвалив на позачерговому засіданні проект Держбюджету на 2021-й рік. У документі на сферу охорони здоров'я передбачається 156,1 млрд гривень. Всього у 2021 році уряд планує витратити на сферу охорони здоров'я 4,2% ВВП. Обсягу фінансування в розмірі 5% ВВП планують досягти у 2023 році.

Під час презентації проєкту бюджету в парламенті 18 вересня міністр фінансів Сергій Марченко пояснив, що бюджет базується на програмі Кабміну та стратегічних цілях, визначених президентом. Міністр вважає, що запланований на 2021 рік бюджетний дефіцит 6% ВВП є виправданим, помірним та відповідає загальносвітовим тенденціям.

5 листопада Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила в першому читанні проєкту державного бюджету на 2021 рік. Парламент проголосував за постанову про висновки та пропозиції, які має врахувати до другого читання уряд.