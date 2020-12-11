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Україна очолила Дунайську комісію вперше за 70 років членства

Головою на 2021-2023 роки обрана посол України в Угорщині Любов Непоп.

Україна очолила Дунайську комісію вперше за 70 років членства
Фото: пресслужба МЗС

Вперше за 70 років членства Україна очолила Дунайську комісію.

Про це написав у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Вперше за 70 років членства Україна очолила Дунайську комісію. Головою на 2021-2023 роки обрана наша пані посол в Угорщині Любов Непоп", - написав міністр.

Кулеба додав, що головування України є визнанням авторитету нашої держави в регіоні, сприятиме її євроінтеграції та економічному розвитку.

Нагадаємо, Непоп народилася 23 серпня 1971 року у Києві. З відзнакою закінчила слов'янське відділення філологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Володіє англійською, угорською, болгарською, іспанською та польською мовами. Має ранг надзвичайного і повноважного посланника першого класу.

З 1996 року обіймала посаду аташе відділу країн Центральної та Східної Європи Управління країн Європи та Америки Міністерства закордонних справ (відповідальна за відносини з Угорщиною). У 1997-2000 роках - аташе, третій секретар посольства України в Угорщині. У 2000-2004 роках - другий, перший секретар, радник управління аналізу і планування МЗС. У 2004-2007 роках - радник посольства України в Болгарії.

З липня 2006-го до березеня 2007 року - тимчасовий повірений у справах України в Болгарії. У 2007-2008 роках - радник-посланник посольства України в Угорщині.

У 2008-2011 роках - заступник директора департаменту - начальник відділу політичних питань євроатлантичної інтеграції департаменту Організації Північноатлантичного договору (НАТО) (пізніше - відділу НАТО департаменту євроатлантичного співробітництва і нових викликів МЗС України).

З 2011 року - заступник представника України при Європейському Союзі, а з липня 2015-го до лютого 2016 року в.о.представника України при ЄС.

У 2016-му Любов Непоп призначена послом України в Угорщині.

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