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Кулеба на зустрічі з молдавським колегою: "Безпека Молдови – це наша безпека, безпека України – ваша"

Це перший візит українського глави МЗС з 2014 року. 

Кулеба на зустрічі з молдавським колегою: "Безпека Молдови – це наша безпека, безпека України – ваша"
Дмитро Кулеба та Аурел Чокой
Фото: Дмитро Кулеба Twitter

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та його молдавський колега Аурел Чокой зустрілися у межах візиту глави українського МЗС до Республіки Молдова.

Сторони обговорювали кооперацію між країнами, повідомили міністри на спільному брифінгу. Це перший візит українського міністра зовнішніх справ до Молдови з 2014 року.

"Ми обговорили весь спектр наших відносин, погодилися, що безпека Молдови – це наша безпека, безпека України – ваша безпека. Це фундаментальний принцип, який має лежати в наших відносинах. Хочемо більше торгівлі, більше амбітних проєктів у інфраструктурі, маємо спільно вирішити хронічні проблеми, які ми успадкували, та рухатися вперед", – зазначив Кулеба.

Він додав, що розраховує на активну участь Молдови у форматі Кримьскої платформи.

Аурел Чокой зі свого боку повідомив, що на зустрічі з Кулебою обговорив широкий спектр питань, зокрема і безпеки в регіоні.

"Сподіваюся, вдастся використати можливість для продовження діалогу на найвищому рівні", – додав він.

Дмитро Кулеба зазначив, що Україна зацікавлена у максимальній кількості контактів та у візиті новообраної пані президента Молдови Маї Санду до України.

Нагадаємо, що у листопаді переможець виборів президента Молдови Мая Санду повідомила, що після інавгурації перші зустрічі планує провести з президентами Румунії і України.

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