Туреччина анонсувала початок безкоштовної вакцинації від коронавірусу

Вакцинація від коронавірусу у Туреччині буде безкоштовною.

Міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа заявив про початок в країні вакцинації від COVID-19 у найстисліші терміни.

Про це повідомляє Anadolu.

За словами міністра, "в найближчі дні в країну поетапно почне надходити 50 млн доз вакцини". "Подальші кроки уряду будуть залежати від короткострокової і довгострокової безпеки та ефективності цих вакцин", - сказав міністр.

Коджа зазначив, що вакцинація від коронавірусу буде безкоштовною.

Наразі Туреччина очікує на поставку в країну 50 млн доз вакцини, замовлених у китайської компанії SinoVac. Уряд країни також веде переговори про придбання вакцини, розробленої компанією Pfizer у співпраці з BioNTech.

Перед цим Туреччина відмовилася від закупівлі так званої російської вакцини від коронавірусу Sputnik V, оскільки в ході її розробки відсутня "хороша практика".

Нагадаємо, 8 грудня у Великій Британії розпочалася вакцинація від COVID-19. Першою пацієнткою у світі, яка отримала вакцину Pfizer BioNTech від COVID-19, стала 90-річна британка на ім’я Маргарет Кінан.

Перед цим в країні дозволили використовувати вакцину від коронавірусу, розроблену Pfizer і BioNTech.