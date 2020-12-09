Від коронавірусу помер перший прем'єр незалежної Білорусі

Перший прем'єр-міністр незалежної Білорусі В'ячеслав Кебич помер від коронавірусу.

Про це повідомляє "Наша Нива" з посиланням на сина Кебича - В'ячеслава Францевича.

26 листопада Кебича госпіталізували з коронавірусом. 9 грудня він помер.

В'ячеслав Францевич Кебич народився 10 червня 1936 року в Воложинському районі. Закінчив Білоруський політехнічний інститут. Був директором Мінського верстатобудівного заводу імені Кірова, другим секретарем Мінського міського комітету, а потім обласного комітету КПБ. У 1985-1990 - заступник голови Ради Міністрів УРСР - голова Держплану БРСР. У 1990-1994 - голова Радміну БССР і Радміну Республіки Білорусь. Програв президентські вибори Лукашенко влітку 1994 року. Пішов у відставку 21 липня 1994 року.

8 грудня 1991 роки разом зі Станіславом Шушкевичем від імені Білорусі підписав Біловезьку угоду про ліквідацію СРСР.

Нагадаємо, 30 листопада український актор театру і кіно Олег Модзелевський помер від ускладнень коронавірусної недуги. Йому було 66 років.