Помер пілот, який першим подолав звуковий бар’єр

Американський пілот Чарльз Елвуд ("Чак") Єгер, який першим в історії зміг подолати звуковий бар'єр, помер у 97 років. Нещодавно він відсвяткував 63-річницю головної події у своєму житті, передає ВВС.

14 жовтня 1947 року експериментальний ракетний літак Bell X-1, яким керував 24-річний Єгер, розігнався до 1225 кілометрів на годину - це на 33,4 кілометра більше за швидкість звуку в повітрі.

Єгер сильно ризикував, оскільки на той момент ніхто не був упевнений, що літак не розвалиться від ударної хвилі під час проходження звукового бар'єру. Літак називався "Шикарна Елліс" - на честь першої дружини пілота.

Випробування було секретним, тому світ дізнався про його успіх лише влітку 1948 року.

Під час Другої світової Єгер літав на винищувачі "Мустанг" і збив 11 літаків Люфтваффе. П'ять повітряних перемог він здобув усього за один день - 12 жовтня 1944 року. Після 1947 року Єгер встановив ще кілька рекордів швидкості та висоти польоту.

Пілот мріяв стати астронавтом, але до групи його не взяли виключно через те, що він не мав вищої освіти. У США це було обов'язковою вимогою.

Під час війни у В'єтнамі Єгер керував авіакрилом із близько 60 бойових літаків.

Він не припиняв літати навіть у літньому віці - свій останній надзвуковий політ він здійснив, коли йому було 89.

За кількістю нагород Єгер обійшов усіх інших американських пілотів в історії.