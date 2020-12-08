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​Лукашенко назвав керівництво Міжнародного олімпійського комітету "бандою" і погрожує подати до суду

"Участь в цих заходах я 25 років не брав, переживу і далі".

​Лукашенко назвав керівництво Міжнародного олімпійського комітету "бандою" і погрожує подати до суду
Олександр Лукашенко
Фото: EPA/UPG

Олександр Лукашенко назвав президента та членів Міжнародного олімпійського комітету "бандою" і заявив про намір звернутися до суду після рішення про усунення членів Національного олімпійського комітету Білорусі і самого Лукашенка від участі у заходах МОК.

Про це повідомляє "Радыё Свабода".

"Треба нам звернутися в суд. Нехай Бах (президент МОК Томас Бах, ред.) і банда розкажуть, у чому моя вина? Що я свою країну захищаю?! Участь в цих заходах я 25 років не брав, переживу і далі. Але ви що, зібрали всі країни і прийняли рішення? І добре я... навіщо дітей чіпаєте? Немає справедливості в світі. Якщо ти справедливу політику будуєш - будеш ворогом", - сказав Лукашенко під час візиту у Столбцовську центральну районну лікарню, передає близький до пресслужби Лукашенко телеграм-канал "Пул первого".

 Однак, зазначає видання, заява Лукашенка про те, що він "25 років не брав участі в Олімпійських іграх", не відповідає дійсності. Вперше він відвідав Олімпіаду у 1998 році в японському Нагано. Більш того, в порушення міжнародних дипломатичних протоколів навіть не сповістив японську сторону про свій візит. Право на посадку літака в Японії було отримано тільки за сприяння МЗС Росії.

Лукашенко також був присутній на літніх Олімпійських іграх 2008 року в Пекіні. Тоді його візит був запланований, як і в 2014 році на Зимові Олімпійські ігри в Сочі.

Нагадаємо, МОК ввів санкції відносно Лукашенка і Національного олімпійського комітету Білорусі, тимчасово усунувши їх від участі в Олімпійських іграх. Під забороною опинився також старший син Лукашенка Віктор, який є першим віцепрезидентом НОК Білорусі.

У Білорусі з серпня тривають протести через результати виборів, згідно з якими Лукашенка було оголошено переможцем. Мітингувальники наполягають, що результати були сфальсифіковані.

Проти офіційних осіб країни ЄС вже ввів два блоки санкцій. У так званому "чорному списку" перебувають 55 представників керівництва країни, зокрема сам Лукашенко і силовики. Їм забороняється в’їзд у ЄС, а їхні рахунки в європейських банках, якщо будуть виявлені, заморозять.

Україна, як і країни ЄС і США, не визнала результати виборів у Білорусі чесними та такими, що відображають реальне волевиявлення громадян.

Легітимність Лукашенка як президента Білорусі в Євросоюзі не визнають. У МЗС України заявили, що після завершення терміну його останньої каденції Україна буде називати його по імені, не зазначаючи посади.

Україна також долучилася до санкцій ЄС проти Білорусі.

У листопаді білоруська православна автокефальна церква наклала анафему на Лукашенка.

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