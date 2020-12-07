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Лукашенку заборонили брати участь у будь-яких заходах МОК та Олімпіадах

Також припинено фінансування НОК Білорусі, а олімпійські стипендії виплачуються безпосередньо спортсменам.

Лукашенку заборонили брати участь у будь-яких заходах МОК та Олімпіадах
Архівне фото
Фото: www.euromag.ru

Міжнародний олімпійський комітет тимчасово усуває керівництво Національного олімпійського комітету Білорусі від участі у всіх заходах, включаючи Олімпійські ігри.

Про це заявив президент МОК Томас Бах.

"МОК прийшов до висновку, що нинішнє керівництво НОК Білорусі не захищає спортсменів від політичної дискримінації. З цієї причини МОК прийняв наступні тимчасові заходи. По-перше, виключити нинішніх членів виконкому НОК Білорусі з усіх заходів МОК, включаючи Олімпійські ігри, це стосується Олександра Лукашенка і Віктора Лукашенко як першого віце-президента, який відповідає за щоденне управління НОК Білорусі", - сказав БАХ на пресконференції.

Директор МОК по зв'язках із громадськістю Крістіан Клауе написав у Twitter, що також припинено фінансування НОК Білорусі, а олімпійські стипендії виплачуються безпосередньо спортсменам, які зможуть брати участь в кваліфікаційних змаганнях Ігор.

Нагадаємо, в Білорусі із серпня тривають протести через результати виборів, згідно з якими Лукашенка було оголошено переможцем. Мітингувальники наполягають, що результати були сфальсифіковані.

Проти офіційних осіб Білорусі ЄС вже ввів два блоки санкцій. У так званому чорному списку перебувають 55 представників керівництва країни, зокрема Олександр Лукашенко і силовики. Їм забороняється в’їзд у ЄС, а їхні рахунки в європейських банках, якщо будуть виявлені, заморозять.

Україна, як і країни ЄС і США, не визнала результати виборів у Білорусі чесними та такими, що відображають реальне волевиявлення громадян.

Легітимність Лукашенка як президента Білорусі в Євросоюзі не визнають. У МЗС України заявили, що після завершення терміну його останньої каденції Україна буде називати його по імені, не зазначаючи посади.

Україна також долучилася до санкцій ЄС проти Білорусі.

У листопаді білоруська православна автокефальна церква наклала анафему на Лукашенка.

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