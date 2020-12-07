Сілас Вамангітука став помітним гравцем поєдинку проти "Вердера".

У матчі 10-го туру Бундесліги зустрічалися сусіди по турнірній таблиці - "Вердер" і "Штутгарт", що набрали по 11 очок.

Поєдинок проходив у Бремені і завершився перемогою гостей - 2:1.

Обидва м'ячі за "Штутгарт" забив Сілас Вамангітука. Причому свій другий гол 21-річний конголезець забив уже в компенсований час, скориставшись неузгодженими діями голкіпера і захисника господарів.

Перехопивши м'яч, Сілас дійшов з м'ячем до лінії воріт, але відразу забивати не став, а дочекався, щоб до нього наблизився голкіпер "Вердера".

Бременцям цей знущальний гол явно не припав до душі, і вони висунули обґрунтовані претензії форварду гостей.

Головний арбітр зустрічі Франк Вілленборг тим часом діяв: він не скасував гол Вамангітуки, але показав йому жовту картку за неспортивну поведінку.

Огляд матчу "Вердер" - "Штутгарт".