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Фани клубу англійського Чемпіоншипу обсвистали своїх гравців, які стали на коліно

"Міллвол" відомий своїми одіозними вболівальниками.

Фани клубу англійського Чемпіоншипу обсвистали своїх гравців, які стали на коліно
Фото: telegraph.co.uk

Перед стартовим свистком матчу 16-го туру англійського Чемпіоншипу між "Міллволом" і "Дербі Каунті", який зараз тренує Вейн Руні, футболісти обох команд стали на коліно, солідаризуючись із кампанією Black Lives Matter.

Однак цей жест розлютив фанів лондонського клубу - вони відреагували несхвальним свистом.

Після матчу, який закінчився перемогою гостей 0:2, клуб "Міллволл" розкритикував дії фанатів.

Зазначимо, це був перший з 29 лютого матч на стадіоні "Ден" із глядачами, кількість яких, за коронавірусним регламентом, обмежили двома тисячами.

"Міллволл" випустив офіційну заяву, в якій сказано, що клуб "стривожений і засмучений" випадком і тепер збирається провести переговори з футбольною владою й антирасистською організацією Kick It Out.

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