Перед стартовим свистком матчу 16-го туру англійського Чемпіоншипу між "Міллволом" і "Дербі Каунті", який зараз тренує Вейн Руні, футболісти обох команд стали на коліно, солідаризуючись із кампанією Black Lives Matter.
Однак цей жест розлютив фанів лондонського клубу - вони відреагували несхвальним свистом.
Після матчу, який закінчився перемогою гостей 0:2, клуб "Міллволл" розкритикував дії фанатів.
Зазначимо, це був перший з 29 лютого матч на стадіоні "Ден" із глядачами, кількість яких, за коронавірусним регламентом, обмежили двома тисячами.
"Міллволл" випустив офіційну заяву, в якій сказано, що клуб "стривожений і засмучений" випадком і тепер збирається провести переговори з футбольною владою й антирасистською організацією Kick It Out.
Crowds at Millwall boo players taking the knee. I’m not sure why clubs are still doing this? BLM, outside of the laudable slogan, is now a political party and one with aims to overthrow the state, defund the police and to divide us as much as possible! pic.twitter.com/WziolE7g81— Darren Grimes (@darrengrimes_) December 5, 2020