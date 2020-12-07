Перед стартовим свистком матчу 16-го туру англійського Чемпіоншипу між "Міллволом" і "Дербі Каунті", який зараз тренує Вейн Руні, футболісти обох команд стали на коліно, солідаризуючись із кампанією Black Lives Matter.

Однак цей жест розлютив фанів лондонського клубу - вони відреагували несхвальним свистом.

Після матчу, який закінчився перемогою гостей 0:2, клуб "Міллволл" розкритикував дії фанатів.

Зазначимо, це був перший з 29 лютого матч на стадіоні "Ден" із глядачами, кількість яких, за коронавірусним регламентом, обмежили двома тисячами.

"Міллволл" випустив офіційну заяву, в якій сказано, що клуб "стривожений і засмучений" випадком і тепер збирається провести переговори з футбольною владою й антирасистською організацією Kick It Out.