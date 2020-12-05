Україна стала п'ятою в першій естафеті сезону в Кубку світу з біатлону

На етапі Кубка світу з біатлону у Контіолахті пройшла перша в сезоні естафетна гонка - серед жінок.

Протягом усіх чотирьох етапів гонки збірна України була поруч з лідируючими командами.

Стартовий етап бігла Дарина Блашко, яка рівно провела свою гонку і всього з одним додатковим патроном передала естафету четвертою з відставанням від лідируючих белорусок на 10 секунд.

Також 4-ю закінчила свій етап Валя Семеренко, однак відставання від лідера - збірної Франції збільшилося до 31 секунди.

Віта Семеренко поступилася одну позицію і відправила завершувати естафету Олену Підгрушну.

На тій же 5-й позиції збірна України і завершила гонку.

А "золото" прогнозовано взяли шведки, що випередили француженок менш, ніж на 10 секунд.

Замкнув п'єдестал квартет німкень.

Естафета. Жінки