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Україна стала п'ятою в першій естафеті сезону в Кубку світу з біатлону

У Контіолахті пройшла жіноча естафета.

Україна стала п'ятою в першій естафеті сезону в Кубку світу з біатлону
Дарина Блашко
Фото: Украинский биатлон

На етапі Кубка світу з біатлону у Контіолахті пройшла перша в сезоні естафетна гонка - серед жінок.

Протягом усіх чотирьох етапів гонки збірна України була поруч з лідируючими командами.

Стартовий етап бігла Дарина Блашко, яка рівно провела свою гонку і всього з одним додатковим патроном передала естафету четвертою з відставанням від лідируючих белорусок на 10 секунд.

Також 4-ю закінчила свій етап Валя Семеренко, однак відставання від лідера - збірної Франції збільшилося до 31 секунди.

Віта Семеренко поступилася одну позицію і відправила завершувати естафету Олену Підгрушну.

На тій же 5-й позиції збірна України і завершила гонку.

А "золото" прогнозовано взяли шведки, що випередили француженок менш, ніж на 10 секунд.

Замкнув п'єдестал квартет німкень.

Естафета. Жінки

  1. Швеція (0+8) 1:12:44,5

  2. Франція (0+9) +9,6

  3. Німеччина (0+12) +43,9

  4. Росія (2+11) +2:31,3

  5. Україна (2+11) +2:39,9

  6. Італія (0+14) +2:46,4

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