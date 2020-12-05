Україна стала п'ятою в першій естафеті сезону в Кубку світу з біатлону

На етапі Кубка світу з біатлону у Контіолахті пройшла перша в сезоні естафетна гонка - серед жінок.
Протягом усіх чотирьох етапів гонки збірна України була поруч з лідируючими командами.
Стартовий етап бігла Дарина Блашко, яка рівно провела свою гонку і всього з одним додатковим патроном передала естафету четвертою з відставанням від лідируючих белорусок на 10 секунд.
Також 4-ю закінчила свій етап Валя Семеренко, однак відставання від лідера - збірної Франції збільшилося до 31 секунди.
Віта Семеренко поступилася одну позицію і відправила завершувати естафету Олену Підгрушну.
На тій же 5-й позиції збірна України і завершила гонку.
А "золото" прогнозовано взяли шведки, що випередили француженок менш, ніж на 10 секунд.
Замкнув п'єдестал квартет німкень.
Естафета. Жінки
-
Швеція (0+8) 1:12:44,5
-
Франція (0+9) +9,6
-
Німеччина (0+12) +43,9
-
Росія (2+11) +2:31,3
-
Україна (2+11) +2:39,9
-
Італія (0+14) +2:46,4