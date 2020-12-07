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Джерсі Майкла Джордана продана на аукціоні за рекордні 320 тисяч доларів

З кожним роком ігрова форма Джордана додає в ціні.

Фото: edition.cnn.com

Майка легендарного баскетболіста, 6-разового чемпіона НБА у складі "Чикаго Буллз" Майкла Джордана продана на аукціоні Julien's Auction за рекордні 320 тис. дол., повідомляє CNN.

Відзначається, що саме в цю майку Джордан був одягнений на пресконференції, на якій його представили як новачка "Буллз" у 1984 році.

Майкл Джордан
Фото: edition.cnn.com
Майкл Джордан

Лот продано за максимальну ціну для майок Джордана. Попередній рекорд був встановлений у липні цього року, коли колекціонер заплатив 288 тис. дол. за майку, в якій Джордан грав у фіналі Східної конференції 1998 року.

Нагадаємо, 57-річний Джордан, нині співвласник клубу НБА "Шарлотт Горнетс", п'ять разів ставав найкращим гравцем сезону НБА і 14 разів брав участь у Матчі всіх зірок. 

Крім того, Джордан у складі збірної США ставав олімпійським чемпіоном Лос-Анджелеса-1984 і Барселони-1996.

Відзначається, що спортивні реліквії продовжують приносити великі дивіденди на аукціонах під час пандемії Covid-19. У вересні очікувалося, що паркетна підлога, на якій було зіграно останній матч Кобі Браянта, принесе понад 500 тис. дол. У кінцевому підсумку її продали за 631 тисячу.

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