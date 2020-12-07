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"Мілан" показав другий кращий старт у Серії А у своїй історії

За попередні 86 сезонів турніру Rossoneri лише раз стартували успішніше.

"Мілан" показав другий кращий старт у Серії А у своїй історії
"Мілан"
Фото: EPA/UPG

У рамках 10-го туру Серії А "Мілан" у Генуї здобув чергову перемогу над "Сампдорією" - 2:1.

За відсутності травмованого Златана Ібрагімовича підопічні Стефано Піолі все одно тримали нитки гри під своїм контролем.

Відкривши рахунок в ендшпілі першого тайму з пенальті, Rossoneri подвоїли його на 77-й хвилині.

Гол генуезців на 82-й хвилині лише додав інтриги кінцівці.

Тож міланці виграли 8 із 10 матчів у стартових турах Серії A - для "Мілана" це найкращий старт у чемпіонаті Італії за останні 65 років. Ще краще команда стартувала в сезоні 1954/55, здобувши 9 перемог у 10 стартових турах.

Крім того, "Мілан" уперше забив у 30 матчах Серії А поспіль.

Примітно, що стартувала ця феноменальна серія 6 січня, коли "россонері" не змогли забити тій-таки "Сампдорії" (0:0).

З урахуванням минулого сезону, "Мілан" продовжив свою серію без поразок у чемпіонаті до 22 матчів і з 26 очками лідирує в турнірній таблиці, випереджаючи найближчих переслідувачів, якими є їхні земляки з "Інтера", на 5 очок.

"Ювентус" поки що четвертий (20 очок).

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