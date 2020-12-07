У рамках 10-го туру Серії А "Мілан" у Генуї здобув чергову перемогу над "Сампдорією" - 2:1.
За відсутності травмованого Златана Ібрагімовича підопічні Стефано Піолі все одно тримали нитки гри під своїм контролем.
Відкривши рахунок в ендшпілі першого тайму з пенальті, Rossoneri подвоїли його на 77-й хвилині.
Гол генуезців на 82-й хвилині лише додав інтриги кінцівці.
Тож міланці виграли 8 із 10 матчів у стартових турах Серії A - для "Мілана" це найкращий старт у чемпіонаті Італії за останні 65 років. Ще краще команда стартувала в сезоні 1954/55, здобувши 9 перемог у 10 стартових турах.
9 - AC Milan have won eight of the first 10 games played in Serie A 2020/21: over the previous 86 seasons in the competition, the Rossoneri had won more at this point of the season only in 1954/55 (nine matches).#SampdoriaMilan pic.twitter.com/y6J54Bz3DX— OptaPaolo (@OptaPaolo) December 6, 2020
Примітно, що стартувала ця феноменальна серія 6 січня, коли "россонері" не змогли забити тій-таки "Сампдорії" (0:0).
30 - Con la rete alla Sampdoria, il #Milan ha stabilito il proprio record di partite consecutive in gol nel massimo campionato (30). Implacabile.#SampdoriaMilan pic.twitter.com/zCJwR6c8iF— OptaPaolo (@OptaPaolo) December 6, 2020
З урахуванням минулого сезону, "Мілан" продовжив свою серію без поразок у чемпіонаті до 22 матчів і з 26 очками лідирує в турнірній таблиці, випереджаючи найближчих переслідувачів, якими є їхні земляки з "Інтера", на 5 очок.
"Ювентус" поки що четвертий (20 очок).