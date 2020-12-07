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Клуби УХЛ направили гнівного листа на адресу Міністра молоді та спорту України

Клуби загрожують зупинити чемпіонат.

Клуби УХЛ направили гнівного листа на адресу Міністра молоді та спорту України
Президент ФХУ Анатолій Брезвін
Фото: xsport.ua

Клуби-учасники чемпіонату України з хокею стурбовані ситуацією, яка склалася в українському хокеї.

І, зокрема, тим, що Федерацією хокею України (ФХУ) створені умови, в яких основні суб'єкти хокею - професійні хокейні клуби та дитячо-юнацькі спортивні школи не мають будь-якого доступу до участі в діяльності федерації, і в яких немає місця розвитку хокею в Україні в цілому.

Крім того, минулого тижня стало відомо, що ФХУ не допустила до виборів президента організації олімпійського чемпіона Олексія Житника.

З огляду на це, клуби-учасники чемпіонату України з хокею звернулися з відкритим листом до Міністра молоді та спорту України Вадиму Гутцайту, в якому клуби вимагають реорганізації ФХУ і загрожують зупинкою чемпіонату, повідомляє uhl.ua.

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