Клуби УХЛ направили гнівного листа на адресу Міністра молоді та спорту України

Клуби-учасники чемпіонату України з хокею стурбовані ситуацією, яка склалася в українському хокеї.

І, зокрема, тим, що Федерацією хокею України (ФХУ) створені умови, в яких основні суб'єкти хокею - професійні хокейні клуби та дитячо-юнацькі спортивні школи не мають будь-якого доступу до участі в діяльності федерації, і в яких немає місця розвитку хокею в Україні в цілому.

Крім того, минулого тижня стало відомо, що ФХУ не допустила до виборів президента організації олімпійського чемпіона Олексія Житника.

З огляду на це, клуби-учасники чемпіонату України з хокею звернулися з відкритим листом до Міністра молоді та спорту України Вадиму Гутцайту, в якому клуби вимагають реорганізації ФХУ і загрожують зупинкою чемпіонату, повідомляє uhl.ua.

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