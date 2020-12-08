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Китай і Непал уточнили до сантиметра висоту Евересту

З’ясувалося, що Еверест майже на метр вищий, ніж вважали раніше.

Китай і Непал уточнили до сантиметра висоту Евересту
Фото: EPA/UPG

Непал та Китай урегулювали тривалий конфлікт через висоту найвищої вершини у світі, яка перетинає їхній спільний кордон. З’ясувалося, що Еверест майже на метр вищий, ніж вважали раніше, передає Reuters.

Після того, як кожна з країн направляла на вершину експедицію геодезистів, Китай і Непал домовилися, що офіційна висота Евересту становить 8 848,86 метра.

Раніше Непал ніколи не вимірював висоту Евересту самостійно, але використовував оцінку 8 848 метрів, встановлену дослідниками з Індії в 1954 році, яка включає сніг.

Китайські виміри в 2005 році встановили, що висота гірських порід вершини становила 8 844,43 метра, що приблизно на 3,7 метра менше, ніж вимірювання 1954 року. Альпіністи припустили, що землетрус силою 7,8 бала в 2015 році, в результаті якого загинуло майже 9 000 людей в Непалі, можливо, змінив висоту Евересту.

Багато західних альпіністів вважають, що Еверест має висоту 8 850 метрів, як визначили в 1999 році Національне географічне товариство та Музей науки Бостона, використовуючи супутникову технологію.

Як повідомляли, у жовтні у непальському селищі Намче-Базар поблизу Евересту виявили перший випадок зараження коронавірусом COVID-19. Влада країни терміново закрила доступ на Еверест.

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