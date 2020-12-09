Прокуратура Франції просить для експрезидента Саркозі 4 роки ув’язнення

Саркозі і його адвокат звинувачуються в корупції, хабарах і тиску в спробі отримати секретну судову інформацію.

Національна фінансова прокуратура просить суд призначити експрезиденту Франції Ніколя Саркозі покарання у вигляді чотирьох років в'язниці, два з яких - умовно.

Про це заявив глава прокуратури Жан-Франсуа Бонер, повідомляє BFMTV.

"Як і у всіх людей в нашій країні, у колишнього очільника держави є права, які слід поважати, але він також (...) повинен сам поважати закон, тому що це і є "верховенство закону", - сказав Бонер.

У числі обвинувачених у цій справі також проходять адвокат Саркозі Тьєррі Ерзог і колишній високопоставлений співробітник Касаційного суду Жильбер Азібер. Для кожного з них прокуратура просить призначити аналогічне за терміном покарання.

65-річний Саркозі і його адвокат звинувачуються в корупції, хабарах і тиску в спробі отримати секретну судову інформацію у справі, яку з того часу було припинено.

Саркозі звинувачують у тому, що 2014 року він через свого адвоката намагався підкупити помічника генерального прокурора в касаційному суді Жильбера Азібера, обіцяючи йому високу посаду в Монако. Так експрезидент Франції нібито намагався дізнатися інформацію, яка становила таємницю слідства, в рамках розслідування справи про можливе незаконне фінансування його передвиборної кампанії 2007 року.

У справі фігурувала спадкоємиця компанії L'Oreal Ліліан Бетанкур, яка володіла багатомільярдним майном. У 2013 суд виправдав Саркозі за звинуваченням у використанні грошей мільярдерки, хворої на старече недоумство.

Скандал з Бетанкур не єдиний, до якого причетний 65-річний експрезидент Франції. Органи юстиції Франції ще у 2013 році почали офіційне розслідування проти експрезидента за підозрою в отриманні його штабом незаконних пожертвувань від колишнього лівійського диктатора Муамара Каддафі під час передвиборної кампанії 2007 року. Саркозі всі звинувачення заперечує.

Скандалом була затьмарена і передвиборна кампанія Саркозі 2012 року. Тоді він поступився на виборах соціалісту Франсуа Олланду. За даними слідства, Саркозі значно перевищив максимально допустимі витрати на кампанію. У той самий час його консервативна партія намагалася приховати цей факт за допомогою підроблених рахунків.

Саркозі не перший колишній президент, який може постати перед судом. Його попередник Жак Ширак, який помер рік тому, у 2011 році був визнаний винним у перевищенні службових повноважень і розтраті державних коштів на посаді мера Парижа.