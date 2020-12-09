Верховний суд США відхилив скаргу республіканців щодо блокування перемоги Байдена у Пенсильванії

Американський Верховний суд відхилив прохання представників Республіканської партії в Пенсильванії скасувати засвідчену перемогу кандидата в президенти США Джо Байдена в цьому штаті.

Як пише Financial Times, це свідчить про тупикову ситуацію для спроб чинного очільника Білого дому Дональда Трампа скасувати результати виборів шляхом судових спорів.

Рішення суду було ухвалено у вівторок у вигляді єдиного вироку без підпису, в якому просто йшлося, що запит було відхилено. Не було помітних заперечень від жодного судді, зокрема і тих трьох, які були призначені Трампом.

Воно було ухвалено в останній відведений Конгресом день для вирішення виборчих спорів у всіх окремих штатах. Кожен штат, крім одного, підтвердив результати, що приносить Байдену очевидну перемогу.

Скарга була подана групою республіканців Пенсильванії, які хотіли заблокувати результати виборів у штаті через використання "безпричинного" голосування поштою та скасувати результати голосів в 2,5 млн бюлетенів, які прийшли поштою.

До цього майже всі позови Трампа були відхилені судами штатів чи федеральними судами. Судді характеризували його прохання про скасування голосів як недемократичні та ті, що не мають правової основи.

Трамп тим часом навіть учора на заході в Білому домі продовжував стверджувати, що він переміг на виборах.

Пенсильванія - один з ключових штатів, про перемогу Байдена в ньому стало відомо ще 6 листопада. Байден здобув тут 50% голосів, Трамп – 48,8%.

Нагадаємо, що остаточні результати виборів стануть відомі в грудні, після голосування колегії виборників. Переможе той кандидат, який набере щонайменше 270 з 538 голосів виборників.

Трамп іще перед виборами заявляв, що збирається оскаржувати результати виборів у Верховному суді. Дональд Трамп наполягав на тому, що новий суддя Верховного суду замість померлої Рут Гінзбург має бути призначений до початку виборів президента. Висунута Трампом кандидатка Емі Коні Барретт була затверджена на цій посаді 27 жовтня.

Демократи в Сенаті заявляли, що будуть блокувати таке призначення, проте голова судового комітету Сенату США Ліндсі Грем заявив, що Республіканська партія уже має голоси за нового суддю Верховного суду.

Таким чином шість з дев'яти членів Верховного суду завдячують своїм призначенням Республіканській партії.

Рішення Верховного суду може впливати на результати виборів - у 2000 році суддя Гінзбург дозволила перерахувати голоси у Флориді, після чого переміг Джордж Буш-молодший.