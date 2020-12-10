У США через суд вимагають Facebook продати Instagram і WhatsApp

Федеральна торговельна комісія США і майже кожен американський штат подали позови, у яких звинуватили компанію Facebook Inc у порушенні антимонопольного законодавства і вимагають, щоб вона продала WhatsApp та Instagram.

Про це повідомляє Reuters.

Компанію звинувачують у скуповуванні конкурентів - додатка для обміну фотографіями Instagram за $1 мільярд у 2012 році та додатка для обміну повідомленнями WhatsApp за $19 мільярдів у 2014 році.

Генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс від імені 46 штатів заявила, що "протягом майже 10 років Facebook використовував свою монополію, щоб знищити більш дрібних суперників, придушити конкуренцію, і все це - за рахунок звичайних користувачів".

Водночас штати Колумбія і Алабама, Джорджія, Південна Кароліна і Південна Дакота участі в позові не брали.

Нагадаємо, у вересні Facebook об’єднав чати Instagram та Messenger.

У липні 2019 року стало американська влада почала масштабне розслідування щодо компаній Amazon, Facebook, Google та Apple для перевірки можливих порушень ними антимонопольного законодавства. Результати 16-місячного розслідування, яке проводили представники Конгресу від Демократичної партії, показало, що ці інтернет-гіганти мають монопольне становище на американському ринку. У звіті представників Конгресу містяться рекомендації у частині змін до антимонопольного законодавства та правозастосування, які можуть призвести до серйозних змін для великих технологічних компаній. Серед них - виділення або відокремлення частин їх бізнесу або ускладнення купівлі менших компаній.