Кабмін збільшив ковідний фонд на 6 млрд гривень

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 14 грудня перерозподілив деякі видатки державного бюджету на 2020 рік та збільшив видатки Фонду боротьби з COVID-19 на 6 млрд гривень.

Про це інформує пресслужба уряду.

"Так, з метою запобігання поширенню та подоланню негативних наслідків на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 виникла необхідність збільшення видатків Фонду боротьби з COVID-19 за рахунок економії коштів державного бюджету, що прогнозується до кінця 2020 року за відповідними бюджетними програмами головних розпорядників бюджетних коштів. За пропозицією 36 головних розпорядників бюджетних коштів щодо скорочення видатків державного бюджету до кінця 2020 року, пропонується здійснити збалансований перерозподіл видатків загального фонду державного бюджету, передбачених головним розпорядникам коштів на 2020 рік", - сказано в повідомленні.

У Кабміні нагадують, що станом на 10 грудня обсяг виділених коштів з Фонду за загальним фондом державного бюджету становить 66 млрд гривень, касові видатки – 45,5 млрд гривень.

Нагадаємо, у квітні в бюджеті створили Фонд боротьби з коронавірусом. Спочатку його обсяг планувався на рівні 64,7 млрд гривень. Ці кошти планували направляти на першочергові та пріоритетні напрямки протидії поширенню коронавірусу. Однак у червні Верховна Рада проголосувала за зміни в держбюджет, дозволивши таким чином витрачати кошти з коронавірусного фонду на ремонт доріг.

У липні прем’єр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет Міністрів розподілив усі 66 млрд гривень Фонду боротьби з COVID-19. 35 млрд із цієї суми використають для реконструкції, ремонту й утримання автомобільних доріг.

11 листопада Кабінет міністрів перенаправив гроші, які мали йти на будівництво доріг, на потреби боротьби з коронавірусом.