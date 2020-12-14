"Слуга Народу" сьогодні збирається на засідання фракції, - Качура

Фракція "Слуга Народу" сьогодні ввечері збереться на засідання.

Про це повідомив у Telegram нардеп Олександр Качура.

"Сьогодні ввечері відбудеться засідання фракції. Крім проєкту бюджету, будуть розглядатися такі законопроєкти:

3087д – про Бюро економічної безпеки,

4470 – щодо протидії корупції,

4471 – щодо складання адмінпротоколів відносно суддів,

3760 – про інвестнянь,

3656 – щодо зниження ставки ПДВ для аграрних виробників,

4065 – про інформацію, необхідну для декларування,

3132 – щодо посилення повноважень Антимонопольного комітету,

3014 – пропозиції президента до закону "Про електронні комунікації", - написав Качура.

За його словами, можливо, також будуть розглядатися кадрові питання, але їх можуть обговорити і у вівторок на окремому засіданні фракції.

Нагадаємо, Верховна Рада на останньому пленарному тижні, що стартує 15 грудня, розгляне в другому читанні проєкт бюджету на 2021 рік. Також у четвер у повторному другому читанні голосуватимуть за законопроєкт про інвестиційних нянь.