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"Слуга Народу" сьогодні збирається на засідання фракції, - Качура

Депутати розглядатимуть 9 питань.

"Слуга Народу" сьогодні збирається на засідання фракції, - Качура
Фото: фейсбук/Слуга Народу

Фракція "Слуга Народу" сьогодні ввечері збереться на засідання.

Про це повідомив у Telegram нардеп Олександр Качура.

"Сьогодні ввечері відбудеться засідання фракції. Крім проєкту бюджету, будуть розглядатися такі законопроєкти:

  • 3087д – про Бюро економічної безпеки,
  • 4470 – щодо протидії корупції,
  • 4471 – щодо складання адмінпротоколів відносно суддів,
  • 3760 – про інвестнянь,
  • 3656 – щодо зниження ставки ПДВ для аграрних виробників,
  • 4065 – про інформацію, необхідну для декларування,
  • 3132 – щодо посилення повноважень Антимонопольного комітету,
  • 3014 – пропозиції президента до закону "Про електронні комунікації", - написав Качура.

За його словами, можливо, також будуть розглядатися кадрові питання, але їх можуть обговорити і у вівторок на окремому засіданні фракції.

Нагадаємо, Верховна Рада на останньому пленарному тижні, що стартує 15 грудня, розгляне в другому читанні проєкт бюджету на 2021 рік. Також у четвер у повторному другому читанні голосуватимуть за законопроєкт про інвестиційних нянь. 

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