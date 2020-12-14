"Слуга Народу" сьогодні збирається на засідання фракції, - Качура

Фракція "Слуга Народу" сьогодні ввечері збереться на засідання.
Про це повідомив у Telegram нардеп Олександр Качура.
"Сьогодні ввечері відбудеться засідання фракції. Крім проєкту бюджету, будуть розглядатися такі законопроєкти:
- 3087д – про Бюро економічної безпеки,
- 4470 – щодо протидії корупції,
- 4471 – щодо складання адмінпротоколів відносно суддів,
- 3760 – про інвестнянь,
- 3656 – щодо зниження ставки ПДВ для аграрних виробників,
- 4065 – про інформацію, необхідну для декларування,
- 3132 – щодо посилення повноважень Антимонопольного комітету,
- 3014 – пропозиції президента до закону "Про електронні комунікації", - написав Качура.
За його словами, можливо, також будуть розглядатися кадрові питання, але їх можуть обговорити і у вівторок на окремому засіданні фракції.
Нагадаємо, Верховна Рада на останньому пленарному тижні, що стартує 15 грудня, розгляне в другому читанні проєкт бюджету на 2021 рік. Також у четвер у повторному другому читанні голосуватимуть за законопроєкт про інвестиційних нянь.