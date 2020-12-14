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У бюджеті на 2021 рік потрібно передбачити створення антиковідного фонду, - Соболєв

І чітко передбачати всі необхідні умови його використання.

У бюджеті на 2021 рік потрібно передбачити створення антиковідного фонду, - Соболєв
Фото: Анна Стешенко

У бюджеті на 2021 рік потрібно передбачити створення антиковідного фонду, який буде чітко передбачати всі необхідні умови його використання. Про це заявив заступник голови партії «Батьківщина» Сергій Соболєв під час виступу на засіданні Погоджувальної ради лідерів парламентських фракцій та комітетів.

«Якщо цього року не будуть здійснені виплати лікарям, медикам, молодшому персоналу, вчителям, то наступного року в нас може не залишитися ані лікарів, ані молодшого медичного персоналу. Ті пропозиції, які роблять наші найближчі сусіди, фактично дають можливість цим спеціалістам зі знанням мови виїжджати на зарплати, які в десятки разів вищі, ніж те, що пропонується у цьому бюджеті», – застеріг парламентар.

Тому, наголосив Сергій Соболєв, фракція «Батьківщина» наполягає на створенні антиковідного фонду з чітко зафіксованою позицією щодо його використання.

«Це і безоплатне вакцинування, це й підтримка вчителів, лікарів, молодшого медичного персоналу. Це дасть можливість принаймні у цьому найважчому році отримувати достойну зарплату людям, які сьогодні знаходяться на передовій», – запевнив політик.

Резюмуючи, Сергій Соболєв закликав цього тижня уважно переглянути всі позиції бюджету і врахувати всі необхідні аспекти.

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