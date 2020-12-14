Прийняття кошторису на наступний рік можливе до кінця пленарного тижня або на позачерговому засідання Ради. Кадрові питання щодо призначення Сергія Шкарлета міністром освіти та Юрія Вітренка на Міненерго - поки зняті з порядку денного.

Про це в коментарі LB.ua після засідання "Слуги народу" в КВЦ "Парковий" повідомив народний депутат фракції Олександр Качура.

"Одне з головних запитань засідання фракції - це бюджет на наступний рік. Остаточного рішення щодо точної дати голосування не визначено. Наразі продовжується засідання бюджетного комітету (розпочалося через 4 години від запланованого часу - LB.ua). Комунікація ще продовжується. Якщо буде остаточна редакція, якщо будуть голоси депутатів під бюджет, можливо, що поставлять це питання на голосування завтра. Якщо ні, то, можливо, що до кінця тижня. Або ж необхідно буде позачергове засідання Ради", - заявив він.

Одна з основних претензій до проєкту бюджету, за його словами, це недостатнє фінансування Міністерства охорони здоров'я. Нагадаємо, до другого читання Уряд збільшив фінансування МОЗ лише на 4 млрд грн.

"Ми домовилися, що медицина буде дофінансована. Для мене особисто це принципова позиція. Багато моїх колег з цим погодилися. В Уряді визнали, що на медицину необхідно виділити додаткові кошти в умовах пандемії", - підкреслив він.

Також за інформацією депутата, на фракції погодили голосування за закони, які повертають повноваження НАЗК щодо обов'язкового електронного декларування, продовження особливого статусу ТОТ та створення Бюро економічної безпеки.

Качура наголосив, що кадрові питання не розглядалися на засіданні фракції.

"Очевидно, що для цього проведуть окреме засідання фракції вже завтра, після засідання Ради".

Як повідомили інші два джерела LB.ua в "Слузі народу", "щодо перспектив призначення Шкарлета, то він вже зарекомендував себе. Тому є вірогідність, що голоси будуть. А щодо Вітренка, то там інша історія. Тому ще є питання. Щодо чуток про звільнення міністра екології (Романа Абрамовського), то це питання знято. Його не будуть звільняти. Якщо кадрові питання будуть погоджені, то їх можуть розглянути до кінця тижня", - розповів інший нардеп.

Народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк оприлюднив проєкт правок до бюджету-2021.

Фото: Ярослав Железняк

Фото: Ярослав Железняк

Фото: Ярослав Железняк

Фото: Ярослав Железняк

Фото: Ярослав Железняк

Фото: Ярослав Железняк

Фото: Ярослав Железняк

Фото: Ярослав Железняк

Фото: Ярослав Железняк

"А ось і комітетські правки до Бюджету-2021. Зараз ще йде обговорення, тому можуть бути дрібні зміни. Але загальний тренд зрозумілий", - написав він.