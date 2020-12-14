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Україна представила ЄС концепцію Кримської платформи

ЄС та Україна провели восьму відеоконференцію, присвячену окупованому Криму.

Україна представила ЄС концепцію Кримської платформи
Фото: horoshienovosti.com.ua

Україна представила концепцію "Міжнародної кримської платформи" Європейському союзу під час обговорення наслідків незаконної окупації Криму.

Про це йдеться у заяві Європейської служби зовнішніх дій, повідомляє ЄП.

ЄС та Україна провели восьму відеоконференцію, присвячену окупованому Криму. Зустріч відбулася на рівні вищих посадових осіб Європейської служби зовнішньої дії та Єврокомісії та представників української влади.

ЄС та Україна оприлюднили свою політику щодо Криму та Севастополя, включаючи обмежувальні заходи, та привітали дипломатичні зусилля, спрямовані на відновлення суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Україна також представила концепцію "Міжнародної кримської платформи".

"Учасники також звернулись до питань співпраці у міжнародних форумах та питань міжнародного права. Було підкреслено серйозне погіршення ситуації з правами людини на півострові, внаслідок чого міжнародним організаціям та суб'єктам прав людини все ще відмовляли у доступі. Обидві сторони також обмінялись думками щодо ситуації в галузі безпеки та зростаючої мілітаризації півострова Російською Федерацією", - йдеться у заяві.

В ЄС підкреслили, що не визнають і не будуть визнавати незаконну окупацію Кримського півострова Російською Федерацією.

Нагадаємо, на початку червня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба оголосив, що Україна має намір створити міжнародну платформу для обговорення з партнерами деокупації Криму. На думку глави МЗС, Україна повинна вирішувати кілька тактичних і одне стратегічне завдання.

За словами першої заступниці голови МЗС Еміне Джеппар, створення платформи має на меті "задати багаторівневу рамку, яка триматиме тему Криму на різних рівнях". Найвищий політичний рівень на себе візьме саміт, організацію якого ініціюватиме Україна. Він проходитиме щорічно 26 лютого – у день опору Криму російській окупації.

Провести в Україні перший Кримський саміт Міністерство закордонних справ України планує у 2021 році.

6 жовтня на підсумковій пресконференції за результатами саміту Україна-ЄС у Брюселі Зеленський заявив, що Європейський Союз принципово готовий долучитися до української ініціативи щодо формату "Кримська платформа".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав п’ять пріоритетів роботи "Кримської платформи". За його словами, це, по-перше, безпека, включно зі свободою мореплавства; по-друге, забезпечення ефективності санкційних обмежень проти держави-агресора; по-третє, захист прав людини та міжнародного гуманітарного права; по-четверте, захист освітніх, культурних, релігійних прав і по-п’яте, подолання негативного впливу тимчасової окупації Криму на економіку та навколишнє середовище.

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