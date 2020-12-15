Парламент повернув повноваження НАЗК

Законопроєкт відновлює ті повноваження НАЗК, щодо яких Конституційний суд не навів правової позиції щодо їх неконституційності.

Верховна Рада ухвалила в цілому проєкт закону №4470, який відновлює повноцінну роботу Національного агентства з питань запобігання корупції, заблоковану скандальним рішенням Конституційного суду України.

Документ голосували за основу і в цілому, його підтримали 321 нардеп (перше читання) і 300 (друге читання).

Законопроєкт відновлює позиції НАЗК щодо перевірок декларацій. Анастасія Радіна ("Слуга народу") як представниця робочої групи, що працювала над документом, пояснила, що закон відповідає висновкам Венеційської комісії.

"Законопроєкт відновлює ті повноваження НАЗК, щодо яких Конституційний суд не навів правової позиції щодо їх неконституційності. Він встановляює особливості здійснення антикорупційних заходів щодо суддів", - пояснила вона.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що зміни в законодавство мають забезпечити повноцінне функціонування НАЗК. Законопроєкт також визначає порядок реагування НАЗК на виявлення порушень закону, ознак корупційних і пов'язаних з корупцією правопорушень, а також встановлює деякі особливості такого реагування в разі вчинення відповідних дій суддями або суддями Конституційного Суду.

Законопроєкт передбачає відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Нагадаємо, 28 жовтня КСУ оприлюднив рішення, яким електронне декларування в Україні фактично було ліквідоване. НАЗК вимушено закрило доступ до електронних декларацій.

У Європейському Союзі заявили, що стурбовані рішеннями КСУ про діяльність антикорупційних органів, і вони можуть стати підставою для тимчасового припинення безвізового режиму.

Президент Володимир Зеленський скликав термінове засідання РНБО. Він доручив зареєструвати у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає "відновлення доброчесності конституційного судочинства в Україні". Крім того, уряд зобов’язав НАЗК відновити доступ до реєстру електронних декларацій.

7 грудня повідомлялося, що робоча група Верховної Ради з врегулювання конституційної кризи завершила роботу над законопроектом про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції".

Також парламент має ухвалити закон, що передбачає адміністративну відповідальність для суддів Конституційного суду.