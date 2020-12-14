Кабмін опублікував постанову про локдаун

Жорсткий карантин почнеться з 8 січня та триватиме до опівночі 25 січня.

Кабінет міністрів оприлюднив постанову від 9 грудня 2020 року №1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

Документ опубліковано на сайті уряду.

Згідно з постановою, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 з 19 грудня 2020 р. до 28 лютого 2021 р. на території України посилено карантинні обмеження, встановлені відповідними постановами Кабміну від 11 березня, 20 травня і 22 липня.

Постанова також передбачає посилення обмежень у період з 8 січня до 00:00 25 січня. У ніч з 31 грудня на 1 січня робота ресторанів та кафе буде дозволена до 01:00.

На період локдауну заборонено відвідування усіх закладів освіти, окрім дошкільної та спеціальної.

Заборонена робота кафе, барів, ресторанів, крім на виніс і на доставку.

Заборонено приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах, окрім купівлі товарів першої необхідності.

Заборонено приймання відвідувачів в закладах розважальної діяльності. Заборонена робота закладів культури (театри, кінотеатри, виставки), фітнес-залів, басейнів, усіх масових заходів, крім офіційних спортивних. Салони краси можуть працювати винятково за попереднім записом та без очікування відвідувачів усередині.

Закриються всі заклади розміщення, крім готелів та закладів реабілітації.

Громадський транспорт продовжить роботу. Працюватимуть готелі, банки, продуктові, аптеки, поштові оператори.

Як повідомляли, з 19 грудня в Україні набудуть чинності нові карантинні обмеження, якими заборонено:

проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за участі дітей з більш ніж однієї групи/класу та за присутності відвідувачів;

з більш ніж однієї групи/класу та за присутності відвідувачів; проведення в розважальних закладах та закладах громадського харчування святкових заходів, бенкетів, майстер-класів, публічних подій;

бенкетів, майстер-класів, публічних подій; приймання відвідувачів у музеях, на виставках, в галереях тощо, якщо в залах присутні більше однієї особи на 10 кв. метрів;

тощо, якщо в залах присутні робота закладів громадського харчування з 23:00 до 7:00 (крім доставки та замовлень на винос). Проведення розрахункових операцій припиняється після 22:00;

(крім доставки та замовлень на винос). Проведення розрахункових операцій припиняється після 22:00; релігійні заходи: в приміщенні за умови присутності більше однієї особи на 5 кв. метрів; на відкритому повітрі за умови недотримання дистанції 1,5 метра між присутніми.

Нагадаємо, 9 грудня Кабінет міністрів повідомив про введення локдауну в Україні. Він почнеться з 8 січня та триватиме до опівночі 25 січня. Також до березня продовжили режим надзвичайної ситуації та чинних карантинних обмежень, які будуть діяти кожен день, крім періоду локдауну.

Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький не виключає, що в Україні жорсткі карантинні обмеження можуть запровадити раніше 8 січня, якщо ситуація з поширенням коронавірусу в державі погіршиться.