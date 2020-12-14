Чергові засідання ТКГ заплановано на 15-16 грудня

На розгляд винесено фіналізацію домовленості про 19 ділянок розмінування і 4 нові ділянки розведення військ.

На 15-16 грудня заплановані чергові засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.

Про це повідомляє пресслужба української делегації ТКГ.

Українська делегації пропонує розглянути під час його роботи такі питання:

звільнення утримуваних осіб,

розблокування російською стороною роботи КПВВ,

фіналізація домовленості про дев’ятнадцять ділянок розмінування,

фіналізація домовленості про чотири нові ділянки розведення,

забезпечення вільного та безперешкодного доступу СММ ОБСЄ до всієї території України,

міжнародних гуманітарних організацій до утримуваних осіб.

Повідомляється, що на 15 грудня заплановане засідання підгруп (політичної, гуманітарної, безпекової та економічної), 16 - загальне засідання ТКГ.

На початку листопада стало відомо, що ТКГ погодила чотири нові точки розведення сил на Донбасі: Григорівка, Слов’яносербськ, Петрівка і Нижньотепле.

Нагадаємо, голову делегації України у Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука викликають на засідання комітету Верховної Ради з питань організації державної влади через його заяву про вибори на окупованому Донбасі. Дата засідання поки що не відома.