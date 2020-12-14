Чергові засідання ТКГ заплановано на 15-16 грудня

На 15-16 грудня заплановані чергові засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.
Про це повідомляє пресслужба української делегації ТКГ.
Українська делегації пропонує розглянути під час його роботи такі питання:
- звільнення утримуваних осіб,
- розблокування російською стороною роботи КПВВ,
- фіналізація домовленості про дев’ятнадцять ділянок розмінування,
- фіналізація домовленості про чотири нові ділянки розведення,
- забезпечення вільного та безперешкодного доступу СММ ОБСЄ до всієї території України,
- міжнародних гуманітарних організацій до утримуваних осіб.
Повідомляється, що на 15 грудня заплановане засідання підгруп (політичної, гуманітарної, безпекової та економічної), 16 - загальне засідання ТКГ.
На початку листопада стало відомо, що ТКГ погодила чотири нові точки розведення сил на Донбасі: Григорівка, Слов’яносербськ, Петрівка і Нижньотепле.
Нагадаємо, голову делегації України у Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука викликають на засідання комітету Верховної Ради з питань організації державної влади через його заяву про вибори на окупованому Донбасі. Дата засідання поки що не відома.