Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Майже по всьому світу раптово перестали працювати YouTube, Gmail та інші сервіси Google
Майже по всьому світу раптово перестали працювати YouTube, Gmail та інші сервіси Google
Азербайджан провів “антитерористичну операцію” проти "збройних формувань Вірменії" у Нагірному Карабасі
Азербайджан провів “антитерористичну операцію” проти "збройних формувань Вірменії" у Нагірному Карабасі
В Кабміні заговорили про дострокове запровадження локдауну і назвали умову
В Кабміні заговорили про дострокове запровадження локдауну і назвали умову
Мэр Кернес. Грани дозволенного
Мэр Кернес. Грани дозволенного
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Більше 100 колишніх та діючих білоруських силовиків ​заявили про злочинні накази і закликають провести нові вибори
Більше 100 колишніх та діючих білоруських силовиків ​заявили про злочинні накази і закликають провести нові вибори
У Пенсійному фонді пояснили, як отримати карантинні 8 тисяч гривень
У Пенсійному фонді пояснили, як отримати карантинні 8 тисяч гривень
Тетяна Думенко: "Вакцина – це серйозне втручання в організм. Але я вакцинувалася б від коронавірусу"
Тетяна Думенко: "Вакцина – це серйозне втручання в організм. Але я вакцинувалася б від коронавірусу"
ГоловнаПолітика

Чергові засідання ТКГ заплановано на 15-16 грудня

На розгляд винесено фіналізацію домовленості про 19 ділянок розмінування і 4 нові ділянки розведення військ.

Чергові засідання ТКГ заплановано на 15-16 грудня
Фото: unn.com.ua

На 15-16 грудня заплановані чергові засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.

Про це повідомляє пресслужба української делегації ТКГ.

Українська делегації пропонує розглянути під час його роботи такі питання:

  • звільнення утримуваних осіб,
  • розблокування російською стороною роботи КПВВ,
  • фіналізація домовленості про дев’ятнадцять ділянок розмінування,
  • фіналізація домовленості про чотири нові ділянки розведення,
  • забезпечення вільного та безперешкодного доступу СММ ОБСЄ до всієї території України,
  • міжнародних гуманітарних організацій до утримуваних осіб.

Повідомляється, що на 15 грудня заплановане засідання підгруп (політичної, гуманітарної, безпекової та економічної), 16 - загальне засідання ТКГ.

На початку листопада стало відомо, що ТКГ погодила чотири нові точки розведення сил на Донбасі: Григорівка, Слов’яносербськ, Петрівка і Нижньотепле.

Нагадаємо, голову делегації України у Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука викликають на засідання комітету Верховної Ради з питань організації державної влади через його заяву про вибори на окупованому Донбасі. Дата засідання поки що не відома.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також