Кравчука викликали на комітет Ради через заяву про вибори на Донбасі

Дата засідання поки що не відома.

Голову делегації України у Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука викликають на засідання комітету Верховної Ради з питань організації державної влади через його заяву про вибори на окупованому Донбасі.

Про це повідомив перший заступник глави комітету Роман Лозинський.

"Комітет підтримав пропозицію запросити голову делегації у ТКГ разом зі спікером. Аби почути роз'яснення про свій "план дій", в якому вибори на окупованому Донбасі планують провести вже в березні", - написав Лозинський на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, підготовлений українською стороною "План спільних кроків" для Тристоронньої контактної групи містить пропозицію про повне припинення конфлікту і демілітаризацію окремих районів Донецької та Луганської областей на початку 2021 року, аби створити всі необхідні умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.

План передбачає низку умов для проведення виборів:

виведення іноземних військ , незаконних збройних формувань та найманців з території України на початку 2021 року;

, незаконних збройних формувань та найманців з території України на початку 2021 року; скасування владою Російської Федерації низки рішень і документів , які є прямим втручанням в життя ОРДЛО, наприклад, про спрощений порядок надання жителям цих територій російського громадянства;

, які є прямим втручанням в життя ОРДЛО, наприклад, про спрощений порядок надання жителям цих територій російського громадянства; відновлення контролю над відповідною ділянкою російсько-українського державного кордону за допомогою СММ ОБСЄ;

за допомогою СММ ОБСЄ; збільшення чисельності місії СММ ОБСЄ в чотири рази (на 1500 осіб).

Україна також пропонуватиме створення Вільної економічної зони в рамках реалізації особливого порядку місцевого самоврядування в ОРДЛО.