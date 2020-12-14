У США влада допомогла знизити ціну електроенергії для промислового гіганта, - Century Aluminium

Новий контракт буде діяти до грудня 2023 року.

Один з найбільших американських виробників алюмінію Century Aluminium досяг домовленості з енергопостачальною компанією Santee Cooper про умови поставки електроенергії за зниженими цінами для свого заводу Mount Holly в штаті Південна Кароліна, що знаходиться під загрозою закриття.

Про це йдеться в повідомленні Century Aluminium.

Місцеві ЗМІ зазначають, що таким чином завод Mount Holly уникнув закриття і звільнення 300 працівників. Підписання угоди з Santee Cooper дозволить додатково створити на підприємстві 70 робочих місць.

Згідно з повідомленням Century Aluminium, новий контракт буде діяти до грудня 2023 року. Він дозволить не тільки зберегти в роботі діючі потужності з виплавки алюмінію, але і збільшити їх на 50% за рахунок запуску половини виробничої лінії, що простоює.

Century Aluminium три роки судилася з Santee Cooper через необґрунтовано високі ціни на електроенергію, на яку припадає більша частина собівартості алюмінієвого виробництва.

За словами головного операційного директора Century Джессі Гері, досягти нинішніх домовленостей сторонам вдалося за посередництва влади штату Південна Кароліна.

Нагадаємо, що в Україні, згідно зі звітом Єврокомісії, найвищі тарифи на електроенергію в Європі.

Як повідомлялося раніше, в кінці листопада, за інформацією Федерації роботодавців України, зростання споживання електроенергії з початком холодів призвело до збільшення ціни на електроенергію для промислових споживачів вдвічі.

Так дорого електроенергія в 2020 році для промспоживачів ще не коштувала.

Нагадаємо, в Україні 21 липня Верховна Рада прийняла закон 810-IX про зниження "зеленого" тарифу енергетикам.

Крім того, для промислових підприємств, які проводять екологічну модернізацію, законодавці передбачили фінансовий стимул, що дозволяє їм не платити надбавку до "зеленого тарифу".

Однак, Кабмін досі затягує прийняття підзаконних актів, в результаті чого жоден завод "зеленої металургії" так і не зміг скористатися таким стимулом.