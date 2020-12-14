Підконтрольний окупантам суд в Криму закінчив допит свідків по справі Енвера Топчі

Підконтрольний Кремлю Совєтський суд в Криму закінчив допит свідків по справі Енвера Топчі, обвинуваченого за статею 205.6 КК РФ (Неповідомлення про злочин).

Про це повідомляє кореспондент LB.ua з суду.

На засіданні були допитані два свідки зі сторони обвинувачення — співробітник севастопольскої філії МДУ Мартинкін та прихований свідок під псевдонімом Усеінов.

"На сьогоднішньому засіданні ми допитали останніх двох свідків по справі — прихованного свідка під псевдонімом Усеінов, а також співробітника севастопольского філліалу МГУ Мартинкіна. Під час допиту секретного свідка ми клопотали про розкриття його особи, оскільки нема жодних підстав для того, щоб її приховувати, суддя наше клопотання відхилив, тож ми допитали свідка в прихованному режимі зі зміненим голосом. По суті справи свідок був неінформативним, на ключові питання він не відповів, і обвинувального ухилу його свідчення особливо не несли. В ході допиту свідок сказав, що Енвер Топчі казав йому, що знає людей, які зараз перебувають на территоріях контрольованих ІДІЛ, але чи називав Енвер Топчі прізвища і імена цих людей — свідок не пам'ятає. Також немає свідків цієї розмови. На етапі попереднього слідства свідок дав більш розкриті свідчення, однак прокуратура та суд не клопотали про оголошення протоколу допиту свідка, тож в суді мають бути враховані тільки свідчення данні в суді", – розказав адвокат Енвера Топчі, Еміль Курбедінов.

За словам адвоката, свідок Мартинкін не знав обвинуваченного по справі Топчі.

"Що стосується свідка Мартинкіна — ми запитали його про його освіту, виявилось, що він перекладач арабської мови, а також він захистив дисертацію за ісламською тематикою, пов'язаною за огранізацією “Браття мусульмани”. Також свідок розказав, що співробітники ФСБ показали йому результати експертизи, фотографії зі зображеннями облич та прапорів, і він, користуючись своїми знанням, підтвердив, що це прапори ІДІЛ. Про Енвера Топчі свідок сказав, що він його не знає, і нічого про нього сказати не може", – додав Курбедінов.

Після допиту свідків прокурор почав представляти письмові докази по справі.

"Після допиту свідків сторона звинувачення перейшло до письмових доказів, які на думку захисту взагалі не мають відношення до справи Енвера Топчі, а більш стосуються справи Уміджона Дададжонова, якого ФСБівці звинувачують в участі в ІД. Також суд представив явку з повинною, яку Енвер написав під тиском, без присутності адвоката. Навіть сам стиль написання вказує на те, що вона була переписана з якогось документу", – додав Курбедінов.

Нагадаємо, 31 серпня російські спецслужби в Криму провели обшуки в домах чотирьох кримських татар. Пізніше всіх звинуватили в неповідомленні про злочин. Згідно з матеріаліами справи, вони не повідомили про переписку в соцмережі "Вконтакте” з чоловіком, який на той момент був бойовиком ІДІЛ — Уміджоном Дададжоновим. Переписка відбулась в 2015 році. Зі свого боку сторона захисту наполягає на тому, що приналежність сторінки “Вконтакте” Дадажонову не доведена, також відносно Дададжонова не винесено вирок.