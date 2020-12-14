Всього в аварії пострадали шестеро людей.

У місті Краматорськ на Донеччині рятувальники деблокували дитину з понівеченої в аварії автівки.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

До служби порятунку надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну подію, яка сталась на перехресті вулиць 8-го Березня та Проїзної. На місце події було направлено рятувальників.

Прибувши до місця виклику, рятувальники встановили, що в результаті ДТП постраждали шестеро осіб - чоловіки 1980 та 1983 років народження, жінка і діти 2010, 2013 та 2006 років народження.

Рятувальники деблокували дитину з заднього пасажирського сидіння автомобіля та передали працівникам швидкої допомоги.

Нагадаємо, раніше в ДТП на Одещині постраждали троє дітей та четверо дорослих. За першу добу погіршення погодних умов та ожеледиці в Україні патрульна поліція зареєструвала 1 435 повідомлень про дорожньо-транспортні пригоди.