​Новорічний стіл обійдеться українцям в середньому у 1706 гривень

У середньому по Україні вартість новорічного столу для української сім'ї з чотирьох осіб зросте на 5,3% у порівнянні з минулим роком і складе 1706,09 гривень.

Про це повідомив директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академік НААН Юрій Лупенко.

За його словами, для оцінки взяли новорічне меню із традиційних для середньостатистичної родини страв: салати, м’ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, хлібобулочні та кондитерські вироби, напої.

За розрахунками, 3 кг салату "Олів’є" традиційної рецептури обійдеться у 159,37 гривень. Це на 13,8 % більше, ніж при святкуванні Нового 2020 року. Найдорожчим інгредієнтом страви є ковбаса вртістю близько 70 грн за 0,5 кг.

На рівні минулого року коштуватиме салат "Оселедець під шубою" (1,5 кг) - 120,37 грн.

На 10-30% зросли витрати на м’ясні продукти. Так, пів кіло нарізки з сирокопченої ковбаси "Салямі" коштуватиме 89,50 грн (+11,9 % проти цін 2019 року), підчеревини копченої – 100 грн (+25 %), биток зі свинини свіжий – 110,0 грн (+33,3 %).

М’ясо птиці є найдешевшим поміж інших видів м'яса - за 1 кг філе курячого свіжого доведеться заплатити, в середньому, 95 грн. Загалом, вартість 2,5 кг м’ясних продуктів на новорічному столі складе 394,50 гривень.

Традиційний для українського столу оселедець (0,5 кг філе) обійдеться у 100 грн, твердий сир (300 г) – 66 грн і пачка масла вершкового (200 г) – 38 грн.

Вартість овочів складе, в середньому, 182,3 грн. Картопля (2 кг) коштуватиме цього року 19,30 грн, гриби (1 кг) – 50 грн, перець солодкий (0,5 кг) – 52,50 грн, огірки свіжі (0,5 кг) – 22,50 грн, помідори свіжі (1 кг) – 38,00 грн.

Фрукти на святковому столі обійдуться у 104 грн. За 2 кг мандаринів заплатимо 70 грн, 1 кг бананів обійдеться, в середньому, у 25 грн, лимон (200 г) - 9 грн.

Батон білого хліба (1 кг) коштуватиме 24,95 грн, а шоколадні цукерки – 170 грн за 1 кг.

Пляшка шампанського "Артемівське" (0,75 л) обійдеться у 100 грн. У півтора рази більше - 170 грн - доведеться заплатити за пляшку (0,5 л) коньяку "Шабо" 5-річної витримки.

Безалкогольні напої обійдуться приблизно у 76,60 гривень.

"Сім’ям, які мають можливість купувати делікатеси, доведеться додатково заплатити близько 470 грн. Баночка червоної ікри (120 г) обійдеться у 250 грн, а 200 г червоної риби – у 220 грн. Відтак вартість новорічного столу з делікатесами підвищиться до 2176,09 грн", - зазначається у повідомленні.

У Києві вартість бюджетного варіанту новорічного столу складе 1916,78 грн, що на 7,4 % більше вартості новорічного столу 2020 року. Стіл з делікатесами обійдеться мешканцям столиці у 2426,78 гривень.

Нагадаємо, восени овочі "борщового набору" суттєво подешевшали, крім моркви.