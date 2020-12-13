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З головної новорічної ялинки України зняли капелюх

Його перенесуть в один зі столичних парків, де надалі він слугуватиме фотозоною.

Фото: suspilne.media

Сьогодні, 13 грудня, з головної новорічної ялинки у Києві зняли капелюх.

Про це пише Суспільне.

Його перенесуть в один зі столичних парків, де надалі він слугуватиме фотозоною.

Директор проєкту Folk Ukraine Ігор Добруцький повідомив, що капелюх замінять на зірку, яку збираються поставити 19 грудня на день Святого Миколая.

"Капелюх перенесемо в один із парків. Навесні побачите. Буде слугувати фотозоною", – зазначив він.

Зазначимо, капелюх на ялинці не повертатимуть через те, що аксесуар не сподобався більшості мешканців Києва.

За задумом організаторів, оскільки цьогорічна концепція прикрас на ялинці була пов'язана з казками, то на ялинку вирішили почепити саме капелюх, а не зірку, який символізує казку і є немов оберегом для лісових звірів, якими прикрашене дерево.

Також проти такого аксесуару виступила Православна церква України, заявивши, що капелюх на головній ялинці "викликає здивування".

Нагадаємо, в КМДА розповіли, як цьогоріч святкуватимуть Новий рік у столиці. Раніше в поліції заявили, що можуть обмежити вхід на Софійську площу на свята.

Кабінет Міністрів повідомив про введення локдауну в Україні. Він почнеться з 8 січня та триватиме до опівночі 25 січня.

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