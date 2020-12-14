За ці гроші правоохоронці обіцяли не вживати заходів за знайдений у нього бурштин.

Слідчі Державного бюро розслідувань у Києві викрили, задокументували та припинили протиправну діяльність заступника начальника відділу кримінальної поліції та двох оперуповноважених одного з управлінь Нацполіціі, які утримували чоловіка в гаражі та вимагали у нього гроші.

Про це повідомляється на сайті ДБР.

"За попередньою інформацією, працівники поліції утримували громадянина у межах гаражного кооперативу та вимагали у нього неправомірну вигоду за невжиття заходів з документування протиправної діяльності щодо можливого зберігання в гаражі бурштину", - йдеться у повідомленні.

11 грудня детективи затримали правоохоронців "на гарячому" під час одержання ними $2,5 тис. Їм повідомлено про підозру. Також вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення їх від займаних посад.

У разі доведення вини поліцейським загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ДБР вручило п’ятьом поліцейським обвинувальні акти у справі про зґвалтування у Кагарлику.