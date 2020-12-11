З головної ялинки України знімуть капелюх після Дня Миколая

На головній ялинці країни на Софійській площі у Києві напередодні дня Святого Миколая, 19 грудня, встановлять різдвяну зірку, яка замінить чарівний капелюх.

Про це в коментарі УНН розповів засновник проекту Folk Ukraine, організатор новорічних і різдвяних свят на Софійській і Контрактовій площах Ігор Добруцький.

"Так, наш чарівний капелюх, напередодні дня Святого Миколая буде знято і замінено на восьмикутну різдвяну зірку. Що ще буде на день святого Миколая залишається сюрпризом, побачите", - зазначив він.

Раніше, Добруцький пояснив, що на головній ялинці країни не буде різдвяної зірки, а буде чарівний капелюх, який "зігріватиме" лісових героїв на території тематичного казкового лісу.

“Ялинка тематична у нас. Через те це дві різні речі - різдвяне містечко і тематична ялинка для дітей. Тому капелюх чарівний у нас на ялинці, а різдвяне містечко у нас в різдвяних зірках восьмикутних… (Тематика - ред.) "Казковий ліс", через те все, що живе і росте в лісі - воно на ялинці. А внизу казковий пень, у якому також живуть звірі в дуплах… Чарівний капелюх якраз гріє цих лісових героїв. Він накриває їх, бо він чарівний. Він зігріває їх. Це для того, щоб зрозуміти - треба прийти подивитись", - розповів УНН Добруцький.

Зазначалося, що вся територія буде "у стилі казкового лісу".

"І навіть колір такий, як в лісі - волошково-темнозелений, такий, як ліс буває, як світлячки… Штучна - бо багато людей кожного дня дзвонили, щоб не різати, щоб хоч одна залишилася жива ялинка “для браконьєрів”. Всі писали “хай росте ялинка”... І люди хотіли всі, щоб була штучна - ми і зробили штучну", - розповідав Добруцький.

За його словами, новорічне містечко "буде накривати великий капелюх-шатер" у вигляді ілюмінації, який "виглядатиме як зоряне небо із гірлянд".

Нагадаємо, в КМДА розповіли, як цьогоріч святкуватимуть Новий рік у столиці. Раніше в поліції заявили, що можуть обмежити вхід на Софійську площу на свята.

Кабінет Міністрів повідомив про введення локдауну в Україні. Він почнеться з 8 січня та триватиме до опівночі 25 січня.