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Окупанти тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі

Втрат серед ЗСУ не було.

Окупанти тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі
Фото: Макс Левин

З початку доби російсько-окупаційні війська тричі порушили домовленності про припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

У напрямку позицій Збройних Сил України неподалік населеного пункту Мар’їнка бойовики відкривали провокативний вогонь з автоматичного станкового гранатомета. Також бойовики стріляли зі стрілецбкої зброї у районі населених пунктів Водяне та Зайцеве.

"Вогневі провокації противника не несли загрози нашим оборонцям, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає", - зазначили у штабі.

Нагадаємо, розвідка Міноборони повідомила, що російсько-окупаційні війська на Донбасі поглиблюють окопні переходи та обладнують додаткові окопи для кулеметних розрахунків та розрахунків протитанкових ракетних комплексів.

10 грудня бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень не було.

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