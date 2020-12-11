Міноборони завершує укладання контракту на закупівлю трьох літаків АН-178 для ЗСУ

Міноборони України завершує укладання контракту про закупівлю трьох літаків АН-178 з державним підприємством "Антонов".

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Міноборони України завершує укладання контракту про закупівлю трьох літаків АН-178. Кабінет міністрів дозволив авансувати зазначену угоду", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві пояснили, що закуплені АН-178 повинні замінити літаки АН-26.

Нагадаємо, у червні "Укроборонпром" звільнив президента ДП "Антонов" через результати перевірки підприємства.

У липні міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський стверджував, що державному підприємству "Антонов" треба пропонувати конкурентоздатні проєкти, щоб зацікавити потенційних партнерів.Він додав, що був би щасливий, якби на проєкти "Антонова" звернули увагу Boeing або Airbus.