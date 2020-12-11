​УАФ оскаржила у суді Лозанни рішення про технічну поразку збірної України в матчі зі Швейцарією
​УАФ оскаржила у суді Лозанни рішення про технічну поразку збірної України в матчі зі Швейцарією
У Кернеса погіршилось самопочуття і відмовили нирки, - речник міськради
У Кернеса погіршилось самопочуття і відмовили нирки, - речник міськради
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Техас та ще 17 штатів просять Верховний суд США скасувати результати виборів
Техас та ще 17 штатів просять Верховний суд США скасувати результати виборів
Мэр Кернес. Грани дозволенного
Мэр Кернес. Грани дозволенного
Кабмін пропонує ввести локдаун з 8 по 25 січня
Кабмін пропонує ввести локдаун з 8 по 25 січня
Павел Рябикин: «Те, кто готов работать по правилам и не брать взятки, спрашивают меня, как я защищу их от силовиков»
Павел Рябикин: «Те, кто готов работать по правилам и не брать взятки, спрашивают меня, как я защищу их от силовиков»
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Турецкий марш в Азербайджане и «помидорная война» России
Турецкий марш в Азербайджане и «помидорная война» России
ГоловнаСуспільствоЖиття

Міноборони завершує укладання контракту на закупівлю трьох літаків АН-178 для ЗСУ

Вони мають замінити АН-26.

Міноборони завершує укладання контракту на закупівлю трьох літаків АН-178 для ЗСУ
АН-178 (архівне фото)
Фото: mvs.gov.ua

Міноборони України завершує укладання контракту про закупівлю трьох літаків АН-178 з державним підприємством "Антонов".

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Міноборони України завершує укладання контракту про закупівлю трьох літаків АН-178. Кабінет міністрів дозволив  авансувати зазначену угоду", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві пояснили, що закуплені АН-178 повинні замінити літаки АН-26.

Нагадаємо, у червні "Укроборонпром" звільнив президента ДП "Антонов" через результати перевірки підприємства.

У липні міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський стверджував, що державному підприємству "Антонов" треба пропонувати конкурентоздатні проєкти, щоб зацікавити потенційних партнерів.Він додав, що був би щасливий, якби на проєкти "Антонова" звернули увагу Boeing або Airbus.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Новини по темі:

Читайте також