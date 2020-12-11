Єрмак: законопроєкт про "формулу Штайнмаєра" перебуває на обговоренні політичної підгрупи ТКГ

Україна наполягає, що вибори на Донбасі можливі тільки після повної деокупації.

Законопроєкт про так звану формулу Штайнмаєра перебуває на обговоренні політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу.

Українська сторона надала драфт законодавчих змін з імплементацією формули Штайнмаєра ще в липні. Це було зроблено на виконання домовленостей минулорічного саміту "Нормандської четвірки" в Парижі, написав у колонці для "Української правди" голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Україна продовжує наполягати на тому, що демократичні вибори місцевого самоврядування за стандартами ОБСЄ в ОРДЛО можливі лише після повної деокупації та забезпечення повноцінної діяльності органів влади України, політичних партій, ЗМІ та міжнародних спостерігачів на всій території Донбасу без жодних обмежень", - зазначив він.

Андрій Єрмак додав, що існує потреба у проведенні чергової зустрічі лідерів держав Нормандської четвірки - Німеччини, України, Франції та Росії. Остання, як відомо, відбулася рік тому.

"Домовленості в Парижі дали можливість звільнити значну частину полонених, а згодом був забезпечений і режим припинення вогню. Нормандська зустріч потрібна в тому числі й для того, щоб затвердити детальний план виконання Мінських угод. Цей рік укотре продемонстрував, що Україна буде наполегливо працювати задля припинення війни та повернення миру на нашу землю", - зазначив Андрій Єрмак.

Нагадаємо, що у жовтні минулого року українська делегація Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі підписала "формулу Штайнмаєра" у Мінську. Її суть полягає в особливому статусі для Донбасу, який набуде чинності після проведення там чесних демократичних місцевих виборів. Росія при цьому повинна вивести своїх солдатів і техніку з Донбасу. Підписання було однією з передумов зустрічі президентів країн "Нормандської четвірки".

Формула була запропонована Франком-Вальтером Штайнмаєром – нині президентом Німеччини, а тоді – міністром закордонних справ.

В інтерв'ю LB.ua представник України у політичній підгрупі ТКГ у Мінську Олексій Резніков повідомив, що "формула Штайнмайєра" давно прописана у законі про особливий статус Донбасу.