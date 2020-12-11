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Єрмак: законопроєкт про "формулу Штайнмаєра" перебуває на обговоренні політичної підгрупи ТКГ

Україна наполягає, що вибори на Донбасі можливі тільки після повної деокупації. 

Єрмак: законопроєкт про "формулу Штайнмаєра" перебуває на обговоренні політичної підгрупи ТКГ
Фото: president.gov.ua

Законопроєкт про так звану формулу Штайнмаєра перебуває на обговоренні політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу.

Українська сторона надала драфт законодавчих змін з імплементацією формули Штайнмаєра ще в липні. Це було зроблено на виконання домовленостей минулорічного саміту "Нормандської четвірки" в Парижі, написав у колонці для "Української правди" голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Україна продовжує наполягати на тому, що демократичні вибори місцевого самоврядування за стандартами ОБСЄ в ОРДЛО можливі лише після повної деокупації та забезпечення повноцінної діяльності органів влади України, політичних партій, ЗМІ та міжнародних спостерігачів на всій території Донбасу без жодних обмежень", - зазначив він.

Андрій Єрмак додав, що існує потреба у проведенні чергової зустрічі лідерів держав Нормандської четвірки - Німеччини, України, Франції та Росії. Остання, як відомо, відбулася рік тому.

"Домовленості в Парижі дали можливість звільнити значну частину полонених, а згодом був забезпечений і режим припинення вогню. Нормандська зустріч потрібна в тому числі й для того, щоб затвердити детальний план виконання Мінських угод. Цей рік укотре продемонстрував, що Україна буде наполегливо працювати задля припинення війни та повернення миру на нашу землю", - зазначив Андрій Єрмак.

Нагадаємо, що у жовтні минулого року українська делегація Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі підписала "формулу Штайнмаєра" у Мінську. Її суть полягає в особливому статусі для Донбасу, який набуде чинності після проведення там чесних демократичних місцевих виборів. Росія при цьому повинна вивести своїх солдатів і техніку з Донбасу. Підписання було однією з передумов зустрічі президентів країн "Нормандської четвірки". 

Формула була запропонована Франком-Вальтером Штайнмаєром – нині президентом Німеччини, а тоді – міністром закордонних справ. 

В інтерв'ю LB.ua представник України у політичній підгрупі ТКГ у Мінську Олексій Резніков повідомив, що "формула Штайнмайєра" давно прописана у законі про особливий статус Донбасу.

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