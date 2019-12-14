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Резников: "Формула Штайнмайера" прописана в законе об особом статусе Донбасса

Формула не предполагает разведение войск

Так называемая формула Штайнмайера давно прописана в законе об особом статусе Донбасса. Об этом в эксклюзивном интервью LB.ua сообщил представитель Украины в политической подгруппе ТКГ в Минске - Алексей Резников.

««Формула Штайнмайера» – это же, в общем, придуманное стандартное название, вытащенное из формулировки двух абзацев. В данном случае, даже в законе об особом статусе, который пролонгировали, в статье 10 «формула Штайнмайера» уже давно записана, только она звучит немножечко иначе. Опять же, в кавычках «формула Штайнмайера».

Юрист также отмечает, что она обозначается «в пунктах статьи со второго по девятый, а они переписаны с примечаний и с комплекса мер, статьи 11. Вот все, все, все: про амнистию, про народную милицию и прочее. Там написано, что они вступают в силу сразу после проведения выборов».

В то же время Резников акцентирует: ««Формула Штайнмайера» ни о чем другом, как о моменте вступления в силу действия закона об особом статусе, не говорит. Когда кто-то рассказывает, что она предполагает разведение войск, это неправильно. Там нет такого. Поэтому, когда все говорят про страшную «формулу Штайнмайера», они ее не читали».

Ранее второй прездент Украины Леонид Кучма заявил, что "так называемая формула Шнайнмаера к миру на Донбассе не приведет, поскольку она не является формулой мира".

Напомним, 1 октября в Минске представители Украины, России, ОБСЕ и главари боевиков Донбасса подписали так называемую формулу Штайнмайера. Против её реализации выступил ряд украинских политсил, Львовский, Тернопольский, Ивано-Франковский облсоветы, а боевики "ДНР" и "ЛНР" начали выдвигать Украине условия для местных выборов.

Франция, Германия и Великобритания приветствовали подписание формулы и сочли это прогрессом на пути к урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе.

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