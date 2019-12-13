Ірина Верещук: «Якщо ми зараз не продемонструємо результат, то погано закінчимо»
Ірина Верещук: «Якщо ми зараз не продемонструємо результат, то погано закінчимо»
Недострои "Укрбуда" заберет "Киевгорстрой" (обновлено)
Недострои "Укрбуда" заберет "Киевгорстрой" (обновлено)
Умерла солистка группы Roxette Мари Фредрикссон
Умерла солистка группы Roxette Мари Фредрикссон
Аваков: задержаны фигуранты дела об убийстве Павла Шеремета
Аваков: задержаны фигуранты дела об убийстве Павла Шеремета
Главная подозреваемая в убийстве Шеремета обсуждала возможность сделать "сакральную жертву" из Маруси Звиробий
Главная подозреваемая в убийстве Шеремета обсуждала возможность сделать "сакральную жертву" из Маруси Звиробий
Будущие соперники Ломаченко за абсолютный пояс провели дуэль взглядов
Будущие соперники Ломаченко за абсолютный пояс провели дуэль взглядов
В супермаркете Харькова ловили сбежавшую из зоопарка обезьяну
В супермаркете Харькова ловили сбежавшую из зоопарка обезьяну
Полиция рассказала, как вышла на убийц Шеремета
Полиция рассказала, как вышла на убийц Шеремета
Под Офисом президента начали монтировать общественный каток (обновлено)
Под Офисом президента начали монтировать общественный каток (обновлено)
ГлавнаяМир

США и Китай объявили о "первой фазе" торговой сделки

Торговая война между крупнейшими экономиками может пойти на спад.

Фото: EPA/UPG

США и Китай договорились о "первой фазе" торговой сделки.

Об этом объявил американский президент Дональд Трамп в серии твитов.

Договоренность предполагает отказ от нового раунда повышения тарифов, которое планировалось на 15 декабря. По данным Bloomberg, США согласились поэтапно снизить свои пошлины на китайские товары, а Китай в обмен увеличит импорт из Америки. По словам Трампа, Китай закупит большие партии сельскохозяйственной продукции, промышленных товаров, энергоресурсов и много другого.

На данный момент в США действуют пошлины на китайские товары объемом 360 млрд долларов, и Вашингтон угрожал обложить пошлинами товары еще на 160 млрд долларов с 15 декабря. Они должны были затронуть мобильные телефоны, ноутбуки, игровые приставки, игрушки.

Трамп заявил, что это "прекрасное" соглашение, и объявил, что немедленно начинает переговоры по "второй фазе" торговой сделки, не дожидаясь выборов 2020 года.

Торговая война между США и Китаем продолжается с июля 2018 года, провоцируя серьезную неопределенность на рынке и подрывая как американскую, так и китайскую экономики.

Ее причина - дисбаланс в торговле: профицит торговли Китая с США в 2018 году оказался максимальным более чем за 10 лет и составил $323,32 млрд. То есть на такую сумму больше китайских товаров было продано в США, чем американских - в Китае. Этот дисбаланс бьет по американской экономике, в том числе тем, что новые рабочие места создаются в Китае, а не в Штатах.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также