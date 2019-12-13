США и Китай объявили о "первой фазе" торговой сделки

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США и Китай договорились о "первой фазе" торговой сделки.

Об этом объявил американский президент Дональд Трамп в серии твитов.

.....The Penalty Tariffs set for December 15th will not be charged because of the fact that we made the deal. We will begin negotiations on the Phase Two Deal immediately, rather than waiting until after the 2020 Election. This is an amazing deal for all. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2019

Договоренность предполагает отказ от нового раунда повышения тарифов, которое планировалось на 15 декабря. По данным Bloomberg, США согласились поэтапно снизить свои пошлины на китайские товары, а Китай в обмен увеличит импорт из Америки. По словам Трампа, Китай закупит большие партии сельскохозяйственной продукции, промышленных товаров, энергоресурсов и много другого.

На данный момент в США действуют пошлины на китайские товары объемом 360 млрд долларов, и Вашингтон угрожал обложить пошлинами товары еще на 160 млрд долларов с 15 декабря. Они должны были затронуть мобильные телефоны, ноутбуки, игровые приставки, игрушки.

Трамп заявил, что это "прекрасное" соглашение, и объявил, что немедленно начинает переговоры по "второй фазе" торговой сделки, не дожидаясь выборов 2020 года.

Торговая война между США и Китаем продолжается с июля 2018 года, провоцируя серьезную неопределенность на рынке и подрывая как американскую, так и китайскую экономики.

Ее причина - дисбаланс в торговле: профицит торговли Китая с США в 2018 году оказался максимальным более чем за 10 лет и составил $323,32 млрд. То есть на такую сумму больше китайских товаров было продано в США, чем американских - в Китае. Этот дисбаланс бьет по американской экономике, в том числе тем, что новые рабочие места создаются в Китае, а не в Штатах.