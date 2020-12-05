Міноборони вперше замовить "Антонову" три літаки Ан-178, - Уруський

Коштом цього замовлення, а також ремонту бронетанкової техніки і закупівлі артилерійських систем, вдасться виконати державне оборонне замовлення на 2020 рік.

До кінця 2020 року Україна вперше замовить у ДП "Антонов" нові близькомагістральні транспортні літаки Ан-178.

Про це повідомив в інтерв'ю "Радіо Свобода" міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

"Думаю, що буде підписаний контракт між Міноборони і ДП "Антонов" на три літаки Ан-178, що буде взагалі вперше в Україні за часів незалежності. Ми ще ніколи не замовляли нові літаки. Я сподіваюся, що така подія знаменна в певному сенсі цього слова все-таки відбудеться ще в цьому році", - сказав міністр.

Уруський зазначив, що коштом цього замовлення, а також ремонту бронетанкової техніки і закупівлі артилерійських систем, вдасться виконати державне оборонне замовлення на 2020 рік, хоча ще "є проблеми з його виконанням".

За його словами, зараз не йдеться про можливість виконання оборонного замовлення цього року коштом постачання корветів із Туреччини.

"Про те, що саме корвет буде закривати ці проблеми, так питання взагалі не стоїть", - додав міністр.

Нагадаємо, у листопаді Уруський відвідав зону ООС, щоб оцінити ситуацію з озброєнням. Міністр вважає, що наявний парк озброєння та військової техніки в зоні проведення Операції об’єднаних сил потребує оновлення шляхом модернізації і наповнення новими зразками.

У липні Уруський стверджував, що державному підприємству "Антонов" треба пропонувати конкурентоздатні проєкти, щоб зацікавити потенційних партнерів.Він додав, що був би щасливий, якби на проєкти "Антонова" звернули увагу Boeing або Airbus.