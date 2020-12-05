ЦВК роз’яснила порядок скасування реєстрації кандидата в депутати місцевої ради після дня голосування

Центральна виборча комісія затвердила роз’яснення про порядок скасування реєстрації кандидата в депутати місцевої ради після дня голосування.

Про це повідомила пресслужба ЦВК.

Мова йде про скасування реєстрації кандидата в депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, районної умісті, а також міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше).

“Зазначений документ розроблений з метою забезпечення однакового застосування окремих положень Виборчого кодексу України щодо скасування реєстрації кандидатів у депутати вказаних місцевих рад відповідними територіальними виборчими комісіями після дня голосування та з урахуванням принципу добровільності участі у виборах”, – пояснили у ЦВК.

Зокрема, кандидат у депутати, включений до єдиного та територіального виборчого списку організації партії, може звернутися до відповідної ТВК у будь-який час після дня голосування на відповідних місцевих виборах із заявою щодо скасування його реєстрації кандидатом у депутати, яка може бути нотаріально засвідчена у встановленому законодавством порядку або подана до виборчої комісії особисто.

При цьому ТВК приймає рішення про скасування реєстрації відповідного кандидата в депутати з виключенням його з єдиного та територіального виборчих списків організації партії незалежно від часу подання вказаної заяви.

Копію такого рішення відповідна ТВК має направити до Центральної виборчої комісії.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія на засіданні 30 листопада розглянула окремі питання діяльності Овруцької міської територіальної виборчої комісії Коростенського району Житомирської області та ухвалила рішення про дострокове припинення повноважень всього її складу.