ЦВК достроково припинила повноваження Овруцької міської ТВК через порушення закону

Центральна виборча комісія на засіданні 30 листопада розглянула окремі питання діяльності Овруцької міської територіальної виборчої комісії Коростенського району Житомирської області та ухвалила рішення про дострокове припинення повноважень всього її складу.

Про це інформує пресслужба ЦВК.

Повідомляється, що 5 листопада Житомирський окружний адміністративний суд зобов'язав ТВК провести повторний підрахунок голосів на виборах депутатів Овруцької міської ради та Овруцького міського голови. ТВК провела повторний підрахунок голосів на 25 дільницях, однак, згідно з постановою Сьомого апеляційного адміністративного суду від 28 листопада, повторний підрахунок мав відбуватися на всіх дільницях округу, а не на окремих. Окрім того, ТВК не мала брати до уваги результати підрахунку голосів виборців, які були встановлені неповноважним складом комісії.

Крім того, у постанові Житомирського окружного адміністративного суду від 20 листопада зазначено порушення ТВК під час повторного підрахунку голосів виборців вимог Виборчого кодексу та відповідного Порядку, затвердженого ЦВК 15 жовтня 2020 року.

"Тому Комісія, встановивши факт систематичного порушення зазначеною комісією Конституції України, Виборчого кодексу України та законів України, достроково припинила повноваження всього її складу", - йдеться в повідомленні.

Місцеві організації політичних партій, представники яких були включені до складу, що припинив повноваження, не пізніше ніж 15:00 1 грудня 2020 року можуть подати до ЦВК кандидатури для включення до нового складу ТВК. Сама ТВК зобов'язується після формування нового складу невідкладно виконати рішення суду і встановити результати виборів Овруцького міського голови.

Нагадаємо, 12 листопада ЦВК достроково припинила повноваження всього складу Херсонської обласної територіальної виборчої комісії у зв’язку з вчиненням нею одноразового грубого порушення законодавства.