Венеціанська комісія планує ухвалити рішення щодо конституційної кризи в Україні вже у грудні

Венеціанська комісія планує ухвалити рішення за запитом президента України Володимира Зеленського щодо "конституційної ситуації" в Україні на засіданні 11 грудня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на порядок денний Венеціанської комісії.

У документі зазначено, що близько 30 хвилин відведено на обговорення двох питань, які стосуються конституційної кризи в Україні. Окрім аналізу "конституційної ситуації" за запитом президента Зеленського, Венеціанська комісія внесла у план пункт "Терміновий висновок про реформу Конституційного Суду України".

Хто саме звернувся щодо другого питання, не зазначається, втім відомо, що в запиті Зеленського такого прохання не було і цей брак конкретики в запиті був однією з підстав для критики на адресу ОПУ.

Нагадаємо, 25 листопада президент України Володимир Зеленський звернувся до Венеціанської комісії з проханням здійснити оцінку конституційної ситуації, спричиненої рішенням Конституційного Суду України від 27 жовтня 2020 року.

Зеленський зазначив, що останні рішення КСУ стосовно базового для антикорупційної інфраструктури України законодавства призвели до серйозної конституційної кризи.

Зокрема, Зеленський звернувся до Венеціанської комісії з проханням надати висновок щодо ухвалення рішення суддями Конституційного Суду України за наявності можливого конфлікту інтересів, щодо додержання КСУ процедури розгляду справи та ухвалення рішення, зокрема стосовно його обґрунтованості та дотримання меж конституційного подання. Президент закликає надати висновок за процедурою прискореного розгляду, зважаючи на нагальну необхідність пошуку збалансованого рішення задля виходу з конституційної кризи.

На початку листопада Зеленський заявив, що не відкликатиме законопроєкт про розпуск КСУ.

Раніше президент подав у Раду законопроєкт "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства" після того, як КС скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, позбавив повноважень Національне агентство з питань запобігання корупції та зобов'язав закрити доступ до електронних декларацій. Проєкт передбачає розпуск складу суддів КС і повернення всіх скасованих норм законів. Очільник Конституційного Суду Олександр Тупицький вбачає в президентському законопроєкті ознаки конституційного перевороту.

Крім того, у Раді зареєстрували законопроєкт, який відновлює дії окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу.

Проєкт має тільки одну статтю, яка затверджує відновлення дію пунктів закону "Про запобігання корупції" - це, зокрема, регулювання діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) та механізм перевірки декларацій чиновників. Також проєкт закону пропонує відновити статтю 366-1 КК про кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.