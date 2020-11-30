ЄСПЛ вирішив приєднати до "донбаської справи" України проти Росії дві інші міждержавні справи

Тепер справа отримала назву "Україна та Нідерланди проти Росії".

Велика палата Європейського суду з прав людини вирішила приєднати до "донбаської справи" України проти Росії дві інші міждержавні справи.

Про це повідомив заступник міністра юстиції України - уповноважений з питань ЄСПЛ у Міністерстві юстиції України Іван Ліщина.

"Тільки що відбувся цікавий розвиток подій у міждержавній справі Ukraine v. Russia (re Eastern Ukraine) no. 8019/16 (стосується дітей на Донбасі, - ред.). Велика Палата ЄСПЛ повідомила, що вирішила приєднати до цієї справи ще Ukraine v. Russia no. 43800/14 (це щодо дітей з державних закладів, яких незаконно вивозили до Росії на початку війни) та the Netherlands v. Russia no. 28525/20 (це голландський міждерж стосовно MH17)", - написав Ліщина у фейсбуці.

За його словами, тепер справа отримала назву Україна та Нідерланди проти Росії nos. 43800/14, 8019/16 і 28525/20.

Заступник міністра юстиції зазначає, що для України це рішення має плюси і мінуси.

"Плюси в тому, що в голландській справі більше матеріалу із кримінальної справи по MH17, яких нам свого часу не дали, посилаючись на таємницю слідства. Тепер ці матеріали будуть й у нашій справі. По-друге, приєднання другого заявника до справи підсилює її контекст: порушення прав людини з боку РФ в ході вторгнення на суверенну українську територію", - пояснив Ліщина у Facebook.

Утім, рішення Великої палати може затягнути розгляд справи, бо на сьогодні голландська заява ще не комунікована Росією.

Водночас Ліщина підкреслив, що ЄСПЛ в цілому неквапливо розглядає схожі справи, тому таке затягування "навряд можна вважати серйозним ризиком".

"В будь-якому випадку, ми проситимемо ЄСПЛ прискорити розгляд голландської справи з тим, щоб об’єднання заяв, яке Україна підтримує, не призвело до затягування розгляду її скарг", - додав заступник міністра.

Нагадаємо, раніше в листопаді ЄСПЛ ухвалив рішення на користь України в позові про виплату пенсій в ОРДЛО.