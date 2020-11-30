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ЄСПЛ вирішив приєднати до "донбаської справи" України проти Росії дві інші міждержавні справи

Тепер справа отримала назву "Україна та Нідерланди проти Росії".

ЄСПЛ вирішив приєднати до "донбаської справи" України проти Росії дві інші міждержавні справи
Фото: google.com.ua

Велика палата Європейського суду з прав людини вирішила приєднати до "донбаської справи" України проти Росії дві інші міждержавні справи. 

Про це повідомив заступник міністра юстиції України - уповноважений з питань ЄСПЛ у Міністерстві юстиції України Іван Ліщина.

"Тільки що відбувся цікавий розвиток подій у міждержавній справі Ukraine v. Russia (re Eastern Ukraine) no. 8019/16 (стосується дітей на Донбасі, - ред.). Велика Палата ЄСПЛ повідомила, що вирішила приєднати до цієї справи ще Ukraine v. Russia no. 43800/14 (це щодо дітей з державних закладів, яких незаконно вивозили до Росії на початку війни) та the Netherlands v. Russia no. 28525/20 (це голландський міждерж стосовно MH17)", - написав Ліщина у фейсбуці.

За його словами, тепер справа отримала назву Україна та Нідерланди проти Росії nos. 43800/14, 8019/16 і 28525/20. 

Заступник міністра юстиції зазначає, що для України це рішення має плюси і мінуси. 

"Плюси в тому, що в голландській справі більше матеріалу із кримінальної справи по MH17, яких нам свого часу не дали, посилаючись на таємницю слідства. Тепер ці матеріали будуть й у нашій справі. По-друге, приєднання другого заявника до справи підсилює її контекст: порушення прав людини з боку РФ в ході вторгнення на суверенну українську територію", - пояснив Ліщина у Facebook. 

Утім, рішення Великої палати може затягнути розгляд справи, бо на сьогодні голландська заява ще не комунікована Росією.

Водночас Ліщина підкреслив, що ЄСПЛ в цілому неквапливо розглядає схожі справи, тому таке затягування "навряд можна вважати серйозним ризиком". 

"В будь-якому випадку, ми проситимемо ЄСПЛ прискорити розгляд голландської справи з тим, щоб об’єднання заяв, яке Україна підтримує, не призвело до затягування розгляду її скарг", - додав заступник міністра.

Нагадаємо, раніше в листопаді ЄСПЛ ухвалив рішення на користь України в позові про виплату пенсій в ОРДЛО.

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