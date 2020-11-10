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ЄСПЛ зобов'язав Росію виплатити Навальному 8,5 тисяч євро

Таке рішення суд ухвалив у справі «Навальний і Гунько проти Росії», яка стосується придушення протестів на Болотній площі у Москві у травні 2012 року.

ЄСПЛ зобов'язав Росію виплатити Навальному 8,5 тисяч євро
Фото: navalny.com

Європейський суд з прав людини постановив, що РФ повинна виплатити опозиціонеру Олексію Навальному 8,5 тис. євро за порушення його прав.

Про це йдеться в рішенні суду.

Таке рішення суд ухвалив у справі "Навальний і Гунько проти Росії", яка стосується придушення політичних протестних акцій російської опозиції на Болотній площі у Москві у травні 2012 року.

Олексій Навальний і Вадим Гунько оскаржили свої затримання під час демонстрації, тримання у поліцейському відділку та подальше адміністративне покарання.

Навальний заявляв про застосування  надмірної фізичної сили з боку поліції.

Гуньку суд постановив 7,5 тис. євро компенсації за завдану нематеріальну шкоду.

ЄСПЛ виявив такі порушення Європейської конвенції з прав людини з боку Росії:  ст. 3 (заборона нелюдського і такого, що принижує гідність особи, поводження); ст. 5 (право на безпеку і свободу); ст. 6 (право на справедливе слідство); а також ст. 11 (свобода зібрань).

Нагадаємо, у лютому 2016 Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) угледів порушення у справі "Кировлеса" і присудив російському опозиціонеру Олексію Навальному і бізнесменові Петру Офіцерову компенсацію у розмірі €8 тис. Росія також мусить  компенсувати заявникам судові витрати.Зокрема ЄСПЛ визнав, що під час розгляду справи "Кировлеса" у 2013 році було порушено права Навального та Офіцерова на справедливий розгляд (6-та стаття Європейської конвенції з прав людини).

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