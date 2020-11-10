Російські миротворці вже рушили в Нагірний Карабах

Російська Федерація уже відправила миротворчий контингент у Нагірний Карабах. Військові вилетіли з аеродрому в місті Ульяновськ.

Основу контингенту складають підрозділи 15-ї мотострілецької бригади Центрального воєнного округу, пише вірменське "Радіо Свобода" з посиланням на Міноборони РФ.

Російські моніторингові пункти виставлять уздовж всієї лінії розмежування в Нагірному Карабасі та уздовж Лачинського коридору, що сполучає Вірменію з Нагірним Карабахом. Командний центр миротворців розташують у районі міста Степанакерт.

"Для контролю за припиненням вогню та воєнних дій у зоні нагірно-карабаського конфлікту розгортається миротворчий контингент Російської Федерації в кількості 1960 військовослужбовці, 90 БТР, 380 одиниць автомобільної та спеціальної техніки", - заявили в російському Міноборони.

Нагадаємо, сьогодні вночі прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив про підписання заяви з президентами Росії і Азербайджану Володимиром Путіним і Ільхамом Алієвим про припинення війни в Нагірному Карабасі. Угода набирає чинності з 01:00 10 листопада та передбачає передачу під контроль від Вірменії Азербайджану Кельбаджарського, Агдамського, Лачинського районів і територій в Газаському районі.

З повним текстом угоди можна ознайомитися тут. Домовленості, зокрема, передбачають розміщення російських військових-миротворців уздовж лінії зіткнення протягом п'яти років з автоматичним подовженням на аналогічні терміни.

У Вірменії на тлі цієї заяви спалахнули масштабні протести, люди захопили будівлю парламенту та напали на його голову. Вони вимагали сказати, де перебуває прем'єр-міністр Нікол Пашинян.

Бойові дії в Нагірному Карабаху перейшли в активну фазу 27 вересня. Азербайджан назвав свою операцію контрнаступом у відповідь на обстріл з боку Вірменії. Обидві сторони заявили про жертви серед військових і мирних жителів.