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Держава, яка стримує російську агресію, не має права виділяти на Збройні Сили менше 3% ВВП, - Порошенко

На його думку, недофінансування державного оборонного замовлення є критичним.

Держава, яка стримує російську агресію, не має права виділяти на Збройні Сили менше 3% ВВП, - Порошенко
Фото: eurosolidarity.org

Україна як держава, яка стримує російську агресію, не має права виділяти на Збройні Сили менше 3% ВВП. Про це заявив експрезидент, лідер «Європейської Солідарності» в інтерв’ю телеканалу «Еспресо» Петро Порошенко. Він зазначив, що проєкт Бюджету на 2021 рік не відповідає цій вимозі.

«Ми не просто країна, яка прагне членства у Північноатлантичному блоці. Ми країна, яка знаходиться у стані війни. Ми країна, яка 2014 рік зустріла із розграбованими Збройними силами і де-факто з відсутністю армії. І це вже визнано всіма – що за п’ять років ми збудували армію, яка займає 10-те місце в Європі за рівнем боєздатності за оцінками найкращих світових, найавторитетніших військових експертів», – наголошує Порошенко.

Найбільш небезпечним на його думку є критичне недофінансування державного оборонного замовлення. «Розроблені спеціальні проєкти, які нами були презентовані і доведені до постановки на озброєння – це і ракети «Вільха», і крилаті ракети «Нептун», і сучасна протитанкова зброя, і новітні системи радіоелектронної боротьби і багато іншого – просто не були пущені в серію. А вони мали бути зроблені у 2020 році», – зауважує лідер «Європейської Солідарності».

«Якщо перейти до цифр, то на Збройні сили України має йти більше 3% ВВП. А на решту силових підрозділів – менше 2%. І це правило просто руйнується. На сьогоднішній день збільшується фінансування лише в МВС, СБУ, Генпрокуратури, ДБР. Причому збільшується одразу ж у два рази, на 40%, 60%», – говорить Порошенко.

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